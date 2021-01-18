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【開市9點半】快手新股今路演　最快下周二招股　估值達3900億

股市 06:26 2021/01/18

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（1）由農夫山泉開始凍資的6000億元，到螞蟻凍資1.3萬億元，再到最近新股混戰下，醫渡科技亦凍資6700億元，反映市場認購新股的資金並未流走，下一隻預期是內地短視頻股快手，估值達3900億元，今日開始路演，預期機構客反應熱烈。

即睇開市9點半重點：

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    +7
    +6

【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股

（2）電動車股經歷去年的大爆發後，比亞迪王傳福指，全面取代燃油車時機已成熟，用家會否已開始轉買電動車？

【電動車】比亞迪王傳福：電動車全面替代燃油車時機已成熟 寶馬冀今年賣10萬部純電動車

（3）港元6個定存最高有1.1厘，1年期最高有0.75厘。

【港元定期存款】虛銀逆市加息突擊　半年港元定存最高1.1厘

    點擊圖片放大

（4）香港目前防疫措施處於嚴格水平，預期傳統旺季農曆新年市道繼續受打擊，財政司司長陳茂波預警，失業率勢將升破近期的16年高位。

【香港經濟】陳茂波：最新失業率勢升破16年高位 農曆新年後恐現較多結業裁員

（5）恒大物業召開軍令狀誓師大會，目標拓展物管面積，每月增3000萬平方米，並設立獎罰制度，以刺激業績。

【恒大股價】恒大物業目標在管面積每月增3000萬平方米　完成率低將扣罰

（6）香港建設提出8元私有化，指出從市場籌資的能力有限，不足以作為公司業務及長期發展的集資渠道。私有化反而提高靈活性。

【私有化】香港建設提8元私有化　較資產淨值折讓67.4%

（7）MPF強積金規模新高，MPF的供應商從中收益亦逾百億元，是業界不可忽視的市場。

【MPF】MPF總額突破1.1萬億 業界去年料淨袋158億

（8）坊間對羅富齊家族的傳奇仍充滿好奇，不過，集團董事長Benjamin最近去世，《Forbes》統計，Benjamin的總身家為15億美元（約116億港元）。

羅富齊集團董事長逝世　曾為「全球最富有家族」

（9）SaaS股價較為弱的兌吧（01753），新簽合約成績報捷，預期有利股價。

【SaaS】兌吧去年第四季新簽合約總額達3900萬人幣　按年增164%

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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港股 兌吧（01753） 電動車

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