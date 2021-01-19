鄭家純侄兒鄭明傑涉經濟犯罪 遭北京公安採取刑事強制措施 （第二版）

▲ 鄭家純侄兒鄭明傑涉可疑交易，遭北燃藍天停止副主席、非執行董事職務。

北燃藍天 （06828） 披露，已停職的非執行董事、董事會副主席鄭明傑遭北京市公安採取刑事強制措施，以待調查若干涉嫌與公司業務有關的經濟犯罪。北燃藍天在周日公佈，公司發現若干可疑交易及若干或存在問題的集團資產，由於董事會懷疑鄭明傑與該事件有關，決定暫停鄭明傑作為公司非執行董事及董事會副主席的職務，直至另行通知為止。

北燃藍天指，鄭明傑擔任公司執行董事超過6年，並曾擔任公司聯席主席及行政總裁，董事會擔憂事件可能對集團業務、財務業績、現金流和償還能力產生重大不良影響，但實際影響尚待對該事件的進一步調查及評估後方能確定。

鄭明傑為新世界 （00017） 主席鄭家純侄兒、新世界創辦人鄭裕彤侄孫。鄭明傑在2014年出任北燃藍天主席，並於2018年獲委任為行政總裁。北燃藍天2019年引入北京燃氣成為公司單一最大股東。

去年5月因股價急跌鄭明傑部分持股遭證券商「斬倉」。去年6月有報道稱鄭明傑遭財務公司入稟，追討7800萬元欠款，連同利息合共拖欠8292萬元。

去年7月北燃藍天宣佈，鄭明傑因健康理由以及投入更多時間發展其他事業而調任為非執行董事及副主席。集團大股東北京燃氣資本運營部經理李蔚齊獲委任為執行董事兼行政總裁，同樣來自北燃、非執行董事支曉曄成為董事會唯一主席。

（第二版新增鄭明傑遭公安採取刑事強制措施）

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編輯：陳健婷