鄭家純侄兒鄭明傑涉可疑交易 遭北燃藍天暫停副主席職務

▲ 鄭家純侄兒鄭明傑涉可疑交易，遭北燃藍天停止副主席、非執行董事職務。

北燃藍天 （06828） 披露，公司發現若干可疑交易及若干或許存在問題的集團資產，由於董事會懷疑非執行董事、董事會副主席鄭明傑與該事件有關，為減輕公司股東及公眾的疑慮，董事會已議決暫停鄭明傑作為公司非執行董事及董事會副主席的職務，直至另行通知為止。

北燃藍天表示，正聘用專業團隊協助搜集有關資料及深入調查事件，但沒有詳細說明可疑交易及資產情況。

鄭明傑為新世界 （00017） 主席鄭家純侄兒、新世界創辦人鄭裕彤侄孫。鄭明傑在2014年出任北燃藍天主席，並於2018年獲委任為行政總裁。北燃藍天2019年引入北京燃氣成為公司單一最大股東。

去年5月因股價急跌鄭明傑部分持股遭證券商「斬倉」。去年6月有報道稱鄭明傑遭財務公司入稟，追討7800萬元欠款，連同利息合共拖欠8292萬元。

去年7月北燃藍天宣佈，鄭明傑因健康理由以及投入更多時間發展其他事業而調任為非執行董事及副主席。集團大股東北京燃氣資本運營部經理李蔚齊獲委任為執行董事兼行政總裁，同樣來自北燃、非執行董事支曉曄成為董事會唯一主席。

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編輯：陳健婷