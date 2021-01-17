【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團戰略配售基金縮水三分之一　近260萬戶退出

▲ 內地媒體報道，螞蟻集團戰略配售基金已縮水達三分之一。

自阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上市告吹，內地媒體報道，螞蟻集團戰略配售基金據報已縮水達三分之一，即約200億元人民幣，目前已有260萬戶退出，但人均退出份額不大，華夏基金大戶退出居多。

報道指，螞蟻集團配售基金由約1359萬戶持有人降至 約1100萬，意味減少近260萬戶。當中，鵬華基金退出了約43.56 億份，為退出份額最多的一家，中歐基金持有人減少了大約91萬戶，是持有人減少最多的一家。

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去年9月底，因應螞蟻集團A+H股上市， 支付寶平台上發行 創新未來18個月封閉運作混合基金， 總集資規模達600億元。 當時易方達、鵬華、中歐、匯添富、華夏等5家參與螞蟻集團戰略配售基金發行。

最終5家基金認購戶數合計達到近1360萬戶，每戶平均規模均低於1萬元，最高為6372.08元，最低為3819.61元。

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編輯：袁諾曦