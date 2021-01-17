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【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團戰略配售基金縮水三分之一　近260萬戶退出

股市 23:00 2021/01/17

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內地媒體報道，螞蟻集團戰略配售基金已縮水達三分之一。

自阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上市告吹，內地媒體報道，螞蟻集團戰略配售基金據報已縮水達三分之一，即約200億元人民幣，目前已有260萬戶退出，但人均退出份額不大，華夏基金大戶退出居多。

報道指，螞蟻集團配售基金由約1359萬戶持有人降至 約1100萬，意味減少近260萬戶。當中，鵬華基金退出了約43.56 億份，為退出份額最多的一家，中歐基金持有人減少了大約91萬戶，是持有人減少最多的一家。

螞蟻集團哪些業務受監管打擊？詳看【下一頁】

去年9月底，因應螞蟻集團A+H股上市，支付寶平台上發行創新未來18個月封閉運作混合基金，總集資規模達600億元。當時易方達、鵬華、中歐、匯添富、華夏等5家參與螞蟻集團戰略配售基金發行。

最終5家基金認購戶數合計達到近1360萬戶，每戶平均規模均低於1萬元，最高為6372.08元，最低為3819.61元。

相關文章：

【金融科技監管】內地限制商業銀行互聯網定存業務 螞蟻集團、京東等相關產品須下架

【螞蟻上市觸礁】螞蟻AH退款、鎖資600億戰略配售基金不退　投資者在支付寶平台尋「回水」

編輯：袁諾曦

港股 H股 阿里巴巴－SW（09988） 配售 華夏基金 支付寶

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