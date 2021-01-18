【快手上市】快手傳本周路演下周招股 拆解快手三大亮點

▲ 快手傳最快下周二（26日）招股。

「短視頻第一股」快手快將登場，最快下周二（26日）招股，料集資390億元的快手勢將打響本港今年大型新股頭炮。內地媒體報道，快手IPO受到機構熱捧，部分機構投資者不惜動用私人關係預訂認購份額，過去逾兩個月部分投資人四處尋找可能與快手創辦人宿華等核心團隊拉上線的關係，以便拿到額度。

快手未招股先火熱，或因其有三大亮點加持：1）概念稀缺；2）騰訊持股；3）商業化潛力。

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尚未有短視頻公司上市

「抖音」、「快手」等短視頻平台成為近年內地互聯網行業的黑馬，不單從騰訊 （00700） 、百度（美：BIDU）等傳統科網巨頭手中搶佔用戶時長，對傳統科網企業的廣告業務更造成衝擊，發展成為互聯網領域不可忽視的勢力。

截至去年9月，抖音日活躍用戶已經超過6億，快手超過3億。同時根據內地第三方機構艾瑞咨詢的預估數據，2021年中國短視頻行業的市場規模將達到2,110億元人民幣。如此龐大的市場，現時卻仍未有相關公司上市，搶先抖音上市的快手因而備受關注。

騰訊持股21.57%

除此之外，據招股書披露，目前騰訊持有快手21.57%股份，為快手單一最大股東。不過快手採用「同股不同權」架構，目前公司依然由創辦人宿華和程一笑控制。

根據以往經驗，具騰訊概念的新股一般可獲得市場更多關注，一方面股王騰訊投資被解讀為印證公司實力和發展前景，另一方面投資者憧憬公司未來可與騰訊合作，最新的例子為「凍資王」醫渡科技 （02158） ，騰訊持有其2.73%股份。

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券商料商業化加速

雖然快手去年首三季錄得巨額虧損，惟市場認為目前行業處於投入期，需搶佔用戶及流量。中資券商華創證券就認為，2021年短視頻行業面臨流量天花板，短視頻行業進入抖音、快手雙巨頭時代，快手已累積大體量的廣告流量池，為2021年商業化變現加速打下基礎。

該行認為，快手短期的營收驅動為廣告驅動，廣告收入佔比逐步提升，與直播收入雙輪驅動，料將帶來整體毛利率的提升以及現金流的大幅改善。長期來看，預計電商、遊戲等增值業務將成為增長的核心驅動力。

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編輯：陳健婷