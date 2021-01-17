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【國會暴亂】特朗普帳戶被封後　Twitter擬擴大封鎖帳戶名單

Hot Talk 23:23 2021/01/17

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Twitter早前宣佈永久移除特朗普帳戶後，上周一（11日）晚上美股盤前一度跌逾6%。

Twitter行政總裁Jack Dorsey在上周四（14日）向外媒表示，封鎖特朗普帳戶開創危險先例，承認公司需要反思營運政策。不過，外媒周五（15日）報道，有Twitter（美﹕TWTR）員工向外國媒體Project Veritas泄露一條Jack Dorsey在1月8日向內部員工講話的短片，言談間暗示Twitter在封鎖特朗普帳戶後，近日將持續擴大封鎖其他一系列與暴力有關的帳戶，似乎未有打算因近日Twitter被外界抨擊侵犯言論自由而讓步。

Twitter早前宣佈永久移除特朗普帳戶後，上周一（11日）晚上美股盤前一度跌逾6%。

Google 暫停特朗普帳戶至少7日，詳情可見﹕【下一頁】

Jack在影片內表示﹕

「現時我們（Twitter）主要集中留意一個帳戶（意指特朗普的帳戶），但之後（封鎖帳戶）將會遠遠多於一個帳戶，（封鎖帳戶）不止會發生在今日、今個星期、之後數星期，甚至會在總統就職典禮數星期以後。我們需要為此作好準備。所以要把焦點放在這個帳戶，以及它如何與現實世界裡的暴力事件產生聯繫。」

Jack續指，美國現時社會分化嚴重，Twitter作為散播資訊的平台，有責任保障在該平台上的言論的真實性，以及避免任何人因平台上的言論而受到傷害。

除特朗普以外，曾協助特朗普的前國家安全顧問Michael Flynn和律師Sidney Powell的帳戶亦被Twitter封鎖，理由帳戶涉違反社區行為守則，有關言論涉鼓吹他人參與暴力行為。

相關文章﹕

【國會暴亂】Twitter永久停用特朗普賬號惹言論自由爭議　股價跌逾6%

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編輯﹕賴奕羚

美股 Twitter（美：TWTR） Twitter 特朗普

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