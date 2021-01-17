【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股

▲ 踏入2021年新股市場繼續火熱。

踏入新一年，新股認購人數隨即創下記錄，超過110萬人認購。然而，新股浪接浪登場，繼醫渡科技 （02158） 後，農曆新年前，再多一批新股招股集資上市。備受矚目的內地短頻重磅新股快手最快於1月26日招股。

快手

快手已通過上市聆訊，消息指公司最快於本月26日招股，將於周一（18）開始進行上市前路演，評估投資者需求，公司上市目標估值達500億美元（約3900億港元），集資約50億美元（約390億港元）。

截至今年首9個月，公司收入按年增49%至406.7億元（人民幣，下同）；經調整虧損為724.4億元。

蘇州貝康醫療

於上周通過聆訊的貝康醫療於本周進行上市前路演，公司計劃集資最少2億美元（約15.6億港元）。中信證券為獨家保薦人。

貝康醫療主要從事生殖基因檢測解決方案，截至去年首9個月，虧損進一步擴大至8.5億元，2019年同期虧損為3.7億元。

公司於上市前曾進行4輪融資，於去年7月份通過D輪融資，並引入高瓴資本和OrbiMed入股。

微創醫療

微創醫療 （00853） 分拆旗下微創心通醫療科技已通過上市聆訊，並於下周將進行上市預路演，外電報道指，公司集資額最多3億美元（約23.4億港元）。中金、花旗、摩通為聯席保薦人。

公司收入來自公司研發的經導管主動脈瓣植入產品VitaFlowTM，於2019年8月開始於內地進行商業化。截至去年首7個月，公司收入錄4844萬元；虧損錄1.92億元，2019年同期虧損為8350萬元。

賽生藥業

生物製藥公司賽生藥業於本周開始進行上市預路演，據外電報道指，公司集資約5億美元（約39億港元）。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。

公司主要要側重的醫療領域為腫瘤及重症感染。截至去年首6個月，公司收入按年增33%至11.6億元，當中集團旗下產品日達仙，佔公司總收入逾8成；純利按年增約72%至5.97億元。

於1992年公司在美國納斯達克交易所上市，後於2017年10月退市。

嘀嗒出行

外電引述消息報道，內地網約車公司嘀嗒出行計劃在月內通過聯交所上市聆訊，集資約5億美元（約39億港元），海通及野村出為聯席保薦人。

嘀嗒出行2019年交易總額達110億元（人民幣，下同），其2017年至2019年複合年增長率為238%。截至今年上半年，公司收入按年增66.2%至3.1億；純利錄1.5億元，2019年虧損為322萬元。

據嘀嗒出行初步招股文件顯示，易車、蔚來汽車創始人李斌、IDG資本、高瓴資本、京東 （09618） 、攜程（美：TCOM）等為上市前投資者。

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責任編輯：謝卓榮