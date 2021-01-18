【海洋公園重整】海洋公園推免費入場、部份設施將外判 港府擬撥款16.7億、貸款還款延至2059年

海洋公園因陷財困問題，去年獲政府54億元撥款資助後，重生方案終於出爐，包括山下園區免費開放、機動遊戲改為外判兼逐項收費，預計整個計劃涉及40億元。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，為支援轉型，港府將向海洋公園提供非經常撥款16.7億元。同時，港府將容許54億元貸款延至2028年開始還款，還款期限延長至2059年。他指，希望海洋公園重整後可自負盈虧。

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方案重點如下：

山下的「海濱樂園」設施免費開放。山上的「高峰樂園」機動遊戲將按次收費。

部份園區設施將會外判。

部份機動遊戲老舊會退休，有關位置會改由外判營運。

保育及水上樂園工作將自行營運。

54億元貸款條件更改，今年7月起免息，2028年9月才開始還款，還款期限延長至2059年。

向公園提供一筆過撥款16.7億元。

由2023年起4年每年向公園撥款2.8億元，一共11.2億元，支持保育工作。

整個計劃涉及約40億元。

海洋公園目標水上樂園於今年8、9月開始營運，未來水上樂園及保育工作將由公園自行營運。旅遊事務專員黃智祖，由2023年開始，港府4年每年提供2.8億元，總額11.2億元，以加強保育教育工作。

海洋公園公司董事局主席劉鳴煒表示，希望可利用海洋公園優勢，重塑定位，並配合「躍動港島南」發展。他指，海洋公園不再是主題公園，而是吸引市民經常去的目的地。而按景點收費可以按當時消費者「想要甚麼、就要甚麼」，將研究推出不同套餐滿足市民需要。

邱騰華相信，海洋公園目前聘請2000個全職工作、2000個兼職工作，新模式不單保有現有職位，也可能增加職位，有利經濟發展。

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商務及經濟發展局局長邱騰華、海洋公園公司董事局主席劉鳴煒和旅遊事務專員黃智祖召開記者會介紹海洋公園的擬定未來路向。文字直播：

【13：05】黃智祖指，每年最多2.8億元為專項針對教育保育的工作，不是用於其他地方，金額參考公園過去5年平均在相關地方的洗費而得出。16.7億元則是給予彈性，亦希望未來盡快找到私人機構合作。

【13：05】邱騰華稱，直至前年海洋公園EBITDA 都能維持正數。

【13：04】黃智祖指，預期整個計劃涉及約40億元。

【12：53】邱騰華稱，海洋公園目前聘請2000個全職工作、2000個兼職工作，新模式不單保有現有職位，也可能增加職位，有利經濟發展。

【12：49】邱騰華稱，去年為海洋公園提供一年時間的資金 ，基本開支不會因為不營運而減省，依然預計今年中就會用完。

【12：48】劉鳴煒稱，對新營運模式有信心，可有條件提供不同套餐，較現時400多元入場「抵」。

【12：47】劉鳴煒稱，按景點收費可以按當時消費者「想要甚麼、就要甚麼」，將研究不同套餐。部分機動遊戲設施將退休，若青拆後，未來有機動遊戲供應商短期有興趣提供，都會考慮，因大家喜歡新鮮。

【12：44】邱騰華稱，財務上，海洋公園去年在立法會時的困難，是債務負擔沉重，所以降低利息、拉長還款期，並稱原有利息最高達5厘，在現時市場屬高水平。保育一向自負盈虧，但現時不能入場，故計劃提供有時限性資助，另一方面，由於未來1至2年最多不確定，需要在現金流支援。

【12：40】邱騰華稱，更改營運方式，去舊納新是主軸。山下園區免費開放，可以令市民周末入園興趣增加，增加人流，擴闊收入來源。

【12：32】黃智祖指，在轉型間，港府將提供非經常的撥款16.7億元，下一步會咨詢立法會經濟發展事務委員會，並徵求立法會財委會批准非經常撥款及債務重組，亦要向立法會提交海洋公園公司條例的修改法案，希望公園可跳出園外及香港，以及令公園可單獨或共同可執行職能。

【12：31】黃智祖指，港府4年每年提供2.8億元，總額11.2億元，由2023年開始。在海洋公園轉型期間會有虧損地方，人流情況都很難明確。貸款條件會更改，會今年7月起先行免息，2028年才開始還款，還款期限延長至2059年。

【12：27】劉鳴煒指，海洋公園會配合「躍動港島南」發展，硬件上在海路交通、行山徑可以連接南區發展，旅客日後到訪海洋公園後可以到區內其他地方發展。以上新元素代表海洋公園不再是主題公園，而是度假勝地、目的地。海洋公園未來會應用地理和科技，不止有熊貓、過山車，回歸教育初心，減省運作開支，做到自付盈虧。

【12：26】劉鳴煒指，海洋公園水上樂園視乎疫情情況，目標於8、9月投入服務。

【12：25】劉鳴煒指，商界、團體出錢出人出力，改善香港生態圈，才可以完成保育使命。

【12：24】劉鳴煒指，整個教育工作要重整，園內設施要提升科技應用。但他強調，海洋公園保育教育工作不可以只在園內做，而需要走入社區，進入學校、入屋。

【12：23】另外，港人也注重健康生活，可做更好。海洋公園早前推出Glamping 於30分鐘個罄，認為有關地方只有試點，可找更美的景點進行，會跟進。

【12：22】劉鳴煒舉例，空中飛索（Zipline） 、笨豬跳都可以在山上進行。

【12：20】劉鳴煒稱山上園區有閘口，會以景點收費模式，旅客會以電子手帶或QR Code去支付，部分舊設施會退休，騰空地方會由第三者提供歷奇、教育、保育設施。核心主題區會有動物展，有少量機動遊戲，會由自己營運。

【12：17】劉鳴煒稱，山下園區除保育教育設施，其他零售餐飲消閑會由合作夥伴經營。山下園區成為零售休閒的區域，可免費入場，內設表演場地，可有音樂會或文化表演。

【12：14】劉鳴煒稱海洋公園不再是主題公園，而是吸引市民經常去的目的地。

【12：11】邱騰華指，在支援方面，第一，減輕公園對政府的債務負擔，以令可輕身上路。第二，港府在保育上提供有時限式資助。第三，由於海洋公園去年239日被逼關門，港府會提供一筆過資助，希望重整後可自負盈虧。

【12：09】邱騰華指，下園區免中免費開放使用。部份園區設施將會外判，或用商業合作方式經營，但核心設施會保留自己營運，包括水上樂園、保育及教育，但重要做到自負盈虧。

【12：03】邱騰華表示， 在海洋公園討論上有清晰的共識，重視海洋公園有獨特的重要性，在教育及保育有豐富經驗，希望可繼續做，再進一步。另外，要逐步不可做主題樂園式，要縮減老舊的設施，縮減開支後，做海洋公園有獨特優勢的元素，包括地點、自然景觀、山勢。第三，公園為香港獨特的資產，希望其發展可帶動經濟，具特色及渡假的地方，帶動南區合作。

海洋公園傳免費入場，有消息指，政府擬建議海洋公園開放予公眾免費入場，指定設施則逐項收費，有關方案將最快今年年初向公眾宣布。另外，有消息指，位於「海洋天地」及「急流天地」合共7個機動遊戲設施，包括「摩天巨輪」、「瘋狂過山車」、「極速之旅」跳樓機、「飛天鞦韆」、「滑浪飛船」等因機件殘舊，將於2至3年內退役。據指，該位址或考慮以投標方式邀請商戶營運，海洋公園從中分成。同時，有指海洋劇場海豚表演亦會停止，但實際日子有待落實。

海洋公園第二期保就業獲近6000萬元【下一頁】

至於收費模式的演變，與電子遊戲市場的變化一樣，免費入場，再推商城制，即可降低入場門檻，再按需要逐一收費。

據了解，該方案指，海洋公園山下的設施可任遊客免費遊覽，而公園內的餐飲服務則會外判給承辦商承包。至於某些特定設施，例如水族館、熊貓館、山上纜車、機動遊戲、以及未開幕的水上樂園則要額外收費。遊客將會配戴手帶以紀錄使用過的設施，票價約為數十元。

海洋公園上財年扭虧【下一頁】

據海洋公園上年年底公佈的年度業績，截至2020年6月，海洋公園收入按年大跌59%至7.17億元，經營虧損淨額錄得11.7億元，不過，受惠於政府30.8億的補助金，海洋公園由虧轉盈，年度盈餘19.2億元。

（第二版：新增政府記者會詳情）

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編輯﹕賴奕羚