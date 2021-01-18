【海洋公園】海洋公園大重整、部份設施將外判 港府擬提供16.7億撥款、還款延長至2059年（不斷更新）

商務及經濟發展局局長邱騰華、海洋公園公司董事局主席劉鳴煒和旅遊事務專員黃智祖將於12時召開記者會，介紹海洋公園的擬議未來路向。本網以文字直播海洋公園最新發展計劃。

文字直播：

【13：05】邱騰華稱，直至前年海洋公園EBITDA 都能維持正數。

【13：04】黃智祖指，預期整個計劃涉及約40億元。

【12：53】邱騰華稱，海洋公園目前聘請2000個全職工作、2000個兼職工作，新模式不單保有現有職位，也可能增加職位，有利經濟發展。

【12：49】邱騰華稱，去年為海洋公園提供一年時間的資金 ，基本開支不會因為不營運而減省，依然預計今年中就會用完。

【12：48】劉鳴煒稱，對新營運模式有信心，可有條件提供不同套餐，較現時400多元入場「抵」。

【12：47】劉鳴煒稱，按景點收費可以按當時消費者「想要甚麼、就要甚麼」，將研究不同套餐。部分機動遊戲設施將退休，若青拆後，未來有機動遊戲供應商短期有興趣提供，都會考慮，因大家喜歡新鮮。

【12：44】邱騰華稱，財務上，海洋公園去年在立法會時的困難，是債務負擔沉重，所以降低利息、拉長還款期，並稱原有利息最高達5厘，在現時市場屬高水平。保育一向自負盈虧，但現時不能入場，故計劃提供有時限性資助，另一方面，由於未來1至2年最多不確定，需要在現金流支援。

【12：40】邱騰華稱，更改營運方式，去舊納新是主軸。山下園區免費開放，可以令市民周末入園興趣增加，增加人流，擴闊收入來源。

【12：32】黃智祖指，在轉型間，港府將提供非經常的撥款16.7億元，下一步會咨詢立法會經濟發展事務委員會，並徵求立法會財委會批准非經常撥款及債務重組，亦要向立法會提交海洋公園公司條例的修改法案，希望公園可跳出園外及香港，以及令公園可單獨或共同可執行職能。

【12：31】黃智祖指，港府4年每年提供2.8億元，總額11.2億元，由2023年開始。在海洋公園轉型期間會有虧損地方，人流情況都很難明確。貸款條件會更改，會今年7月起先行免息，2028年才開始還款，還款期限延長至2059年。

【12：27】劉鳴煒指，海洋公園會配合「躍動港島南」發展，硬件上在海路交通、行山徑可以連接南區發展，旅客日後到訪海洋公園後可以到區內其他地方發展。以上新元素代表海洋公園不再是主題公園，而是度假勝地、目的地。海洋公園未來會應用地理和科技，不止有熊貓、過山車，回歸教育初心，減省運作開支，做到自付盈虧。

【12：26】劉鳴煒指，海洋公園水上樂園視乎疫情情況，目標於8、9月投入服務。

【12：25】劉鳴煒指，商界、團體出錢出人出力，改善香港生態圈，才可以完成保育使命

【12：24】劉鳴煒指，整個教育工作要重整，園內設施要提升科技應用。但他強調，海洋公園保育教育工作不可以只在園內做，而需要走入社區，進入學校、入屋。

【12：23】另外，港人也注重健康生活，可做更好。海洋公園早前推出Glamping 於30分鐘個罄，認為有關地方只有試點，可找更美的景點進行，會跟進。

【12：22】劉鳴煒舉例，空中飛索（Zipline） 、笨豬跳都可以在山上進行。

【12：20】劉鳴煒稱山上園區有閘口，會以景點收費模式，旅客會以電子手帶或QR Code去支付，部分舊設施會退休，騰空地方會由第三者提供歷奇、教育、保育設施。核心主題區會有動物展，有少量機動遊戲，會由自己營運。

【12：17】劉鳴煒稱，山下園區除保育教育設施，其他零售餐飲消閑會由合作夥伴經營。山下園區成為零售休閒的區域，可免費入場，內設表演場地，可有音樂會或文化表演。

【12：14】劉鳴煒稱海洋公園不再是主題公園，而是吸引市民經常去的目的地。

【12：11】邱騰華指，在支援方面，第一，減輕公園對政府的債務負擔，以令可輕身上路。第二，港府在保育上提供有時限式資助。第三，由於海洋公園去年239日被逼關門，港府會提供一筆過資助，希望重整後可自負盈虧。

【12：09】邱騰華指，下園區免中免費開放使用。部份園區設施將會外判，或用商業合作方式經營，但核心設施會保留自己營運，包括水上樂園、保育及教育，但重要做到自負盈虧。

【12：03】邱騰華表示， 在海洋公園討論上有清晰的共識，重視海洋公園有獨特的重要性，在教育及保育有豐富經驗，希望可繼續做，再進一步。另外，要逐步不可做主題樂園式，要縮減老舊的設施，縮減開支後，做海洋公園有獨特優勢的元素，包括地點、自然景觀、山勢。第三，公園為香港獨特的資產，希望其發展可帶動經濟，具特色及渡假的地方，帶動南區合作。

海洋公園傳免費入場，有消息指，政府擬建議海洋公園開放予公眾免費入場，指定設施則逐項收費，有關方案將最快今年年初向公眾宣布。另外，有消息指，位於「海洋天地」及「急流天地」合共7個機動遊戲設施，包括「摩天巨輪」、「瘋狂過山車」、「極速之旅」跳樓機、「飛天鞦韆」、「滑浪飛船」等因機件殘舊，將於2至3年內退役。據指，該位址或考慮以投標方式邀請商戶營運，海洋公園從中分成。同時，有指海洋劇場海豚表演亦會停止，但實際日子有待落實。

海洋公園第二期保就業獲近6000萬元【下一頁】

至於收費模式的演變，與電子遊戲市場的變化一樣，免費入場，再推商城制，即可降低入場門檻，再按需要逐一收費。

據了解，該方案指，海洋公園山下的設施可任遊客免費遊覽，而公園內的餐飲服務則會外判給承辦商承包。至於某些特定設施，例如水族館、熊貓館、山上纜車、機動遊戲、以及未開幕的水上樂園則要額外收費。遊客將會配戴手帶以紀錄使用過的設施，票價約為數十元。

海洋公園上財年扭虧【下一頁】

據海洋公園上年年底公佈的年度業績，截至2020年6月，海洋公園收入按年大跌59%至7.17億元，經營虧損淨額錄得11.7億元，不過，受惠於政府30.8億的補助金，海洋公園由虧轉盈，年度盈餘19.2億元。

（第二版：新增政府記者會詳情）

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編輯﹕賴奕羚