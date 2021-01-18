【海洋公園】海洋公園傳免費入場 政府中午交代（第二版）

▲ 有消息指，政府擬建議海洋公園開放予公眾免費入場，指定設施則逐項收費。

商務及經濟發展局局長邱騰華、海洋公園公司董事局主席劉鳴煒和旅遊事務專員黃智祖將於中午12時召開記者會，介紹海洋公園的擬議未來路向。

海洋公園傳免費入場，有消息指，政府擬建議海洋公園開放予公眾免費入場，指定設施則逐項收費，有關方案將最快今年年初向公眾宣布。

收費模式的演變，與電子遊戲市場的變化一樣，免費入場，再推商城制，即可降低入場門檻，再按需要逐一收費。

據了解，該方案指，海洋公園山下的設施可任遊客免費遊覽，而公園內的餐飲服務則會外判給承辦商承包。至於某些特定設施，例如水族館、熊貓館、山上纜車、機動遊戲、以及未開幕的水上樂園則要額外收費。遊客將會配戴手帶以紀錄使用過的設施，票價約為數十元。

據海洋公園上年年底公佈的年度業績，截至2020年6月，海洋公園收入按年大跌59%至7.17億元，經營虧損淨額錄得11.7億元，不過，受惠於政府30.8億的補助金，海洋公園由虧轉盈，年度盈餘19.2億元。

（第二版：新增政府記者會詳情）

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編輯﹕賴奕羚