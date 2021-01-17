【電動車】比亞迪王傳福：電動車全面替代燃油車時機已成熟 寶馬冀今年賣10萬部純電動車

▲ 比亞迪董事長王傳福表示，電動車全面替代燃油車的時機已成熟。

新能源汽車浪潮席捲全球，比亞迪股份 （01211） 董事長王傳福在第七屆中國電動汽車百人會線上論壇上发表演講時表示，隨著近年來電動車的電池、電機、電控等技術愈來愈成熟，在加速、噪音、能耗、維修便利性、智能化和全生命周期成本等方面已全面超越了燃油車，電動車全面替代燃油車的時機已成熟。

王傳福續指，有理由相信2021年將是中國電動車快速发展的元年，行業格局加速調整，百年變革從「春秋時期」，開始進入「戰國時代」，電動車產業在十四五加速邁入新发展階段。

比亞迪最新報245.8元，近1年股價累升逾4倍，最新市值超過6700億元。

廣汽集團石墨烯電池9月量產，續航一千公里，AION V為首款搭載車型，詳情請按【下一頁】

王傳福稱，去年11月國家頒布了《新能源汽車產業发展規劃》，提出了2025年電動車新車銷售占比20%，到2035年公共領域車輛全面電動化。接下來的5年，行業年覆合增長率要達到37%以上。而從世界範圍看，汽車電動化的浪潮席卷全球，加速汽車全面電動化已成全球經濟发達國家和汽車強國的戰略選擇。他透露，2021年比亞迪將加快關鍵零部件向行業開放供應。

寶馬集團董事長齊普策（OliverZipse）在論壇上則透露，寶馬集團計劃2021年全球銷售10萬輛純電動車。

吉利：一發力超越新勢力很容易，SEA首款電動車Zero甚麼樣子？詳情請按【下一頁】

相關文章：

【汽車銷量】上汽通用五菱去年銷量逾160萬部 連續4個月蟬聯內地電動車市場冠軍

【電動車】前蔚來聯合創辦人加盟富士康 出任電動車平台首席執行官

編輯：陳健婷