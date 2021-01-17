  • 17°C
香港時間 : 2021117日 (日) 20:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】比亞迪王傳福：電動車全面替代燃油車時機已成熟 寶馬冀今年賣10萬部純電動車

Hot Talk 19:38 2021/01/17

分享：

比亞迪董事長王傳福表示，電動車全面替代燃油車的時機已成熟。

新能源汽車浪潮席捲全球，比亞迪股份 （01211） 董事長王傳福在第七屆中國電動汽車百人會線上論壇上发表演講時表示，隨著近年來電動車的電池、電機、電控等技術愈來愈成熟，在加速、噪音、能耗、維修便利性、智能化和全生命周期成本等方面已全面超越了燃油車，電動車全面替代燃油車的時機已成熟。

王傳福續指，有理由相信2021年將是中國電動車快速发展的元年，行業格局加速調整，百年變革從「春秋時期」，開始進入「戰國時代」，電動車產業在十四五加速邁入新发展階段。

比亞迪最新報245.8元，近1年股價累升逾4倍，最新市值超過6700億元。

廣汽集團石墨烯電池9月量產，續航一千公里，AION V為首款搭載車型，詳情請按【下一頁】

王傳福稱，去年11月國家頒布了《新能源汽車產業发展規劃》，提出了2025年電動車新車銷售占比20%，到2035年公共領域車輛全面電動化。接下來的5年，行業年覆合增長率要達到37%以上。而從世界範圍看，汽車電動化的浪潮席卷全球，加速汽車全面電動化已成全球經濟发達國家和汽車強國的戰略選擇。他透露，2021年比亞迪將加快關鍵零部件向行業開放供應。

寶馬集團董事長齊普策（OliverZipse）在論壇上則透露，寶馬集團計劃2021年全球銷售10萬輛純電動車。

吉利：一發力超越新勢力很容易，SEA首款電動車Zero甚麼樣子？詳情請按【下一頁】

相關文章：

【汽車銷量】上汽通用五菱去年銷量逾160萬部　連續4個月蟬聯內地電動車市場冠軍

【電動車】前蔚來聯合創辦人加盟富士康　出任電動車平台首席執行官

編輯：陳健婷

港股 汽車 寶馬 比亞迪股份（01211）

上一篇文章

羅富齊集團董事長逝世　曾為「全球最富有家族」

下一篇文章

【香港經濟】陳茂波：最新失業率勢升破16年高位 農曆新年後恐現較多結業裁員
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展暫錄207億超購212倍
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展暫錄207億超購212倍
【名人豪車】馬化騰、雷軍、劉強東都是蔚來車主　擁限量版EP9超級跑車
【名人豪車】馬化騰、雷軍、劉強東都是蔚來車主　擁限量版EP9超級跑車
【郵儲行】中國巴菲特李錄掃郵儲行　1個月賺10億
【郵儲行】中國巴菲特李錄掃郵儲行　1個月賺10億
【新股IPO】快手通過港交所上市聆訊　下周一路演、目標估值3900億
【新股IPO】快手通過港交所上市聆訊　下周一路演、目標估值3900億
【金融科技監管】內地限制商業銀行互聯網定存業務 螞蟻集團、京東等相關產品須下架
【金融科技監管】內地限制商業銀行互聯網定存業務 螞蟻集團、京東等相關產品須下架
【電動車】廣汽集團石墨烯電池9月量產　續航一千公里　AION V為首款搭載車型
【電動車】廣汽集團石墨烯電池9月量產　續航一千公里　AION V為首款搭載車型