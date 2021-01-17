Signal因伺服器負荷過大而故障 現時服務已恢復正常

近日因WhatsApp引起私隱風波，大量用戶因此轉用另一通訊應用程式Signal，使Signal的下載量於數日內暴增4200%。自上周五晚起（15日）部分用戶無法傳送訊息。

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據Downdetector網站服務狀態顯示，自周五晚上11時開始，不少Signal用戶報告使用該程式時，出現未能發送訊息的情況。而在故障期間，Signal版面的上方也出示通知，解釋程式正出現技術故障，並稱正盡力的盡快地恢復服務。

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而Signal回應指，就近日用戶數量大增，公司已不斷增加伺服器容量，但因新用戶數目龐大，比公司預期更多，因此令系統仍然無法負荷，希望受影響的用戶諒解。

現時服務已經恢復正常，但用戶的對話內容可能出錯，或未收到部份訊息。公司強調不會影響安全，並會在下次更新時修復有關錯誤。用戶亦可以按動對話中的「重設」按鈕處理。

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