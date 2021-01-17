  • 16°C
香港時間 : 2021117日 (日) 21:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Signal因伺服器負荷過大而故障 現時服務已恢復正常

環球政經 20:45 2021/01/17

分享：

近日因WhatsApp引起私隱風波，大量用戶因此轉用另一通訊應用程式Signal，使Signal的下載量於數日內暴增4200%。自上周五晚起（15日）部分用戶無法傳送訊息。

【最強公關災難？】WhatsApp推遲用戶接受新條款期限　延至5月15日  詳情請看[下一頁]

據Downdetector網站服務狀態顯示，自周五晚上11時開始，不少Signal用戶報告使用該程式時，出現未能發送訊息的情況。而在故障期間，Signal版面的上方也出示通知，解釋程式正出現技術故障，並稱正盡力的盡快地恢復服務。

WhatsApp更新私隱條款惹不滿 意大利當局或介入事件  詳情請看[下一頁]

而Signal回應指，就近日用戶數量大增，公司已不斷增加伺服器容量，但因新用戶數目龐大，比公司預期更多，因此令系統仍然無法負荷，希望受影響的用戶諒解。

現時服務已經恢復正常，但用戶的對話內容可能出錯，或未收到部份訊息。公司強調不會影響安全，並會在下次更新時修復有關錯誤。用戶亦可以按動對話中的「重設」按鈕處理。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

下一篇文章

【新冠肺炎】法國將宵禁提早至下午6時開始 來自歐盟外入境者需隔離一周
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家
【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家