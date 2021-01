特朗普女兒伊萬卡「代父從政」？據報或參選參議員

美國現任總統特朗普(Donald Trump)卸任在即,雖然未能確定特朗普會否再度參選,但特朗普家族成員已密密部署從政之路。據悉特朗普長女伊萬卡(Ivanka Trump)計劃在佛羅里達州參選參議員席位,企圖與佛羅里達州共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)打對台。

外媒引述消息人士指,伊萬卡丈夫、白宮高級顧問庫什納(Jared Kushner)正「認真保護及協助妻子伊萬卡鋪排其從政之路」(working single-mindedly to protect and promote his wife’s political career.)。

另據最少兩名消息人士透露,特朗普盟友及共和黨最大政治捐獻者巴瑞克(Tom Barrack),亦有敦促共和黨採取行動,希望伊萬卡可以於佛羅里達州參選。巴瑞克更向不斷對外踐踏魯比奧,希望他於選舉中落敗,藉此讓伊萬卡贏得當地議席。但代表巴瑞克的長期顧問戴維斯則拒絕Tommy Davis則明確表明並非事實,巴瑞克從未說過上述對話。

事實上,多種跡象顯示伊萬卡已為參選鋪路。曾屬民主黨人的伊萬卡,去年10月尾時,曾強調自己是共和黨人,並以身為共和黨人為傲。而且她於去年12月中在邁阿密協助分發為市民食品,頻頻於佛州亮相及爭取支持。

此外,據特朗普家族政治顧問指,特朗普次子的妻子擬參選2022年的北卡羅來納州參議院選舉,對此表示「深感興趣」(legitimately interested)。

責任編輯:郭麗明