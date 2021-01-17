  • 17°C
香港時間 : 2021117日 (日) 20:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普女兒伊萬卡「代父從政」？據報或參選參議員

環球社會熱點 19:50 2021/01/17

分享：

美國現任總統特朗普（Donald Trump）卸任在即，雖然未能確定特朗普會否再度參選，但特朗普家族成員已密密部署從政之路。據悉特朗普長女伊萬卡（Ivanka Trump）計劃在佛羅里達州參選參議員席位，企圖與佛羅里達州共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）打對台。

伊萬卡有野心 據報有意競逐佛羅里達州長 【下一頁】

被指禁特工借用豪宅廁所 特勤局要向奧巴馬求助 【下一頁】

外媒引述消息人士指，伊萬卡丈夫、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）正「認真保護及協助妻子伊萬卡鋪排其從政之路」（working single-mindedly to protect and promote his wife’s political career.）。

另據最少兩名消息人士透露，特朗普盟友及共和黨最大政治捐獻者巴瑞克（Tom Barrack），亦有敦促共和黨採取行動，希望伊萬卡可以於佛羅里達州參選。巴瑞克更向不斷對外踐踏魯比奧，希望他於選舉中落敗，藉此讓伊萬卡贏得當地議席。但代表巴瑞克的長期顧問戴維斯則拒絕Tommy Davis則明確表明並非事實，巴瑞克從未說過上述對話。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

伊萬卡料不會出席拜登就職 原因卻非為特朗普 【下一頁】

事實上，多種跡象顯示伊萬卡已為參選鋪路。曾屬民主黨人的伊萬卡，去年10月尾時，曾強調自己是共和黨人，並以身為共和黨人為傲。而且她於去年12月中在邁阿密協助分發為市民食品，頻頻於佛州亮相及爭取支持。

此外，據特朗普家族政治顧問指，特朗普次子的妻子擬參選2022年的北卡羅來納州參議院選舉，對此表示「深感興趣」（legitimately interested）。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【美國大選】第一千金遭排擠？紐約市貼滿「不歡迎伊萬卡」海報
2020/12/02
【美國大選】第一千金遭排擠？紐約市貼滿「不歡迎伊萬卡」海報
伊萬卡、梅拉尼婭遭傳召作供 涉特朗普就職典禮濫用資金
2020/12/03
伊萬卡、梅拉尼婭遭傳召作供 涉特朗普就職典禮濫用資金
【美國大選】伊萬卡稱衝擊國會人士為「愛國者」 捱轟急刪帖文
2021/01/07
【美國大選】伊萬卡稱衝擊國會人士為「愛國者」 捱轟急刪帖文
【拜登就職】伊萬卡據報竟想出席 惹特朗普震怒
2021/01/12
【拜登就職】伊萬卡據報竟想出席 惹特朗普震怒
伊萬卡被指禁特工借用豪宅廁所 特勤局要向奧巴馬求助
2021/01/15
伊萬卡被指禁特工借用豪宅廁所 特勤局要向奧巴馬求助
網絡熱話 政治 特朗普 庫什納 伊萬卡 佛羅里達 美國 白宮 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日 時間20:00）

下一篇文章

【新冠肺炎】獨立調查小組批世衛 判斷力嚴重受限
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】挪威23名長者接種後死亡 當局更新注射指引
【輝瑞疫苗】挪威23名長者接種後死亡 當局更新注射指引
路透揭特朗普白宮最後時光：研究特赦兼心情煩躁
路透揭特朗普白宮最後時光：研究特赦兼心情煩躁
【拜登就職】群星雲集典禮 Lady Gaga獻唱美國國歌
【拜登就職】群星雲集典禮 Lady Gaga獻唱美國國歌
【拜登就職】特朗普擬隆重退場 據報鳴21響禮炮卸任
【拜登就職】特朗普擬隆重退場 據報鳴21響禮炮卸任
特朗普被指不滿朱利安尼 每日15萬律師費拒「找數」
特朗普被指不滿朱利安尼 每日15萬律師費拒「找數」
新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月17日 時間20:00）