【新冠肺炎】法國將宵禁提早至下午6時開始 來自歐盟外入境者需隔離一周

歐洲多地爆發變種變種新冠病毒，上周六（16日）宣布由即日起提前2小時實施宵禁，而由歐盟以外地區入境者由周一（18日）起需出示陰性的檢測證明，並且入境後需隔離一周。

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新規定下，法國的宵禁時間會提早在下午6時開始，至翌日清晨6時結束。總理卡斯泰表示，當地情況較周邊國家良好，但認為有必要收緊措施，並重申須高度警惕變種病毒。

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另外，葡萄牙財長萊昂上周五（15日）在里斯本與歐盟委員會主席萊恩等人會面後，翌日證實確診。據悉，當時萊昂與眾人在一個大型房間內會面，所有參與者都有戴口罩。

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