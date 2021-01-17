【新冠肺炎】「缺櫃潮」料持續至4月　船運成本上漲3倍　供應鏈挑戰能否解決？

新冠肺炎疫情困擾全球接近一年，物流及供應鏈依然嚴重受影響。有業界人士估計，貨櫃短缺的情況最快在4月才能稍微緩和。惟本港企業在疫情期間加快轉身，加快供應鏈數碼化進程，料未來趨勢將持續。

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國際貨運代理商Flexport亞洲董事總經理高學亨表示，去年疫情爆發初期，中國工廠復工後，廠商大量補貨供予歐美客戶，船運需求開始爆升。及後抗疫相關用品需求亦急增，並需要依賴空運緊急運送，惟客機停飛，只能以貨機運送。高指：「空運成本急增5至6倍。」

高學亨認為現時物流供求依然「極度不平衡」。電商崛起，加上居家抗疫相關產品的需求持續。他透露與疫情爆發前相比，現時前往美國的船運航線價格上升2至3倍；前往歐洲的航線更上漲3至4倍。

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除了需求急增外，供應不足亦是問題癥結之一。不少港口的工作人數減少，貨件處理速度大幅減慢。

現時落貨平均需時1至3日，但正常情況應只需2至3小時。

他又指，目前平均3個貨櫃運至歐美，僅得1個可回流至中國，使「缺櫃潮」非常嚴重。情況最快在4月至5月才有機會緩和，取決於疫情發展及供應能否提升。

高學亨認為，廠商若要自救，只能加快善用數據及科技。他指，過往香港物流企業數碼化的步伐非常緩慢。過去一年的疫情顛覆舊有思維，業者才開始適應新趨勢。對於前景，高學亨認為未來3至5年內，如何藉數碼化減低成本，將會是成功關鍵之一。

他舉例，廠商可藉數據預計市場需求，提前與船運供應商作配對；又可透過分析各地庫存，把貨件分批運送。「例如小部分供應緊張的，先以空運方式出貨；其餘的用船運，減省成本。」

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記者：葉泳珊