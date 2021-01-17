【新冠肺炎】再有11大廈需強制檢疫 料大部份個案來自油尖旺區

衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日約新增55宗新型肺炎確診個案，當中有16宗個案源頭不明，並且有11座大廈需要加入強制檢測名單。

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張竹君指，今日油尖旺指定檢測區域新增9宗個案，分別來自白加士街金威廣場、新填地街45號、上海街統一大廈B座、吳松街金寶大廈、南京街懷高大廈、炮台街常安大廈、渡船街18號，以及廟街157至159號。在確診個案中，有3名負責清洗公廁的食環署外判清潔工人，暫時未知其感染源頭及傳播途徑。

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另外，深井麗都花園二座及紅磡溫思勞街安泰大廈，均需納入強制檢測大廈名單。兩座大廈分別各有兩個單位合共8人感染。

本港今日新增逾80宗初步陽性個案，張竹君料大部分初步確診個案都是來自油尖旺指定檢測區域。截至上月底指定區域已累計99宗個案。

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