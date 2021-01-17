【香港經濟】陳茂波：最新失業率勢升破16年高位 農曆新年後恐現較多結業裁員

▲ 陳茂波預告，最新失業率勢升破16年高位。

財政司司長陳茂波發表網誌稱，去年11月以來本港爆發第四波疫情，政府收緊多項限制措施，確實對經濟民生產生相當沉重的壓力。即將公布的最新失業率（去年10至12月），在第四波疫情衝擊下，勢將升破近期的16年高位，本地勞工市場正處加壓狀態。

陳茂波續指，更令人憂慮的是，傳統的農曆新年旺季即將來臨，這原本是零售、餐飲等行業生意最旺、收入最多的時候，現在卻因疫情而嚴重受困。他在財政預算案諮詢期間收到不少業界代表反映，若果不盡快平復疫情，恐怕在農曆新年過後，或會出現較多的結業和裁員。

據破產管理署，本港去年破產呈請按年升逾6%，創4年新高，詳情請按【下一頁】

他表示，雖然本港經濟去年第三季、按季已扭轉萎縮趨勢，而2021年全年亦很可能恢復正增長，但目前的狀況仍非常嚴峻。就以破產管理署最近公布的數字為例，去年破產申請宗數接近8,700宗，按年增加6.6%；提交強制清盤呈請亦有約450宗，按年升7.2%。12月本港採購經理指數重回收縮區間，中小企營商氣氛亦趨向悲觀。

陳茂波：需提早部署和投資未來

陳茂波又指，最近與不同界別的代表會面，諮詢他們對財政預算案的看法，他們除了著緊疫情下社會的迫切需要外，也很看重未來香港發展的競爭力。總結過去的幾次經濟低潮，其中一項經驗，就是不能只著重解決當下的困難，而是要讓整個社會有迎接挑戰的心態及準備，好好把握危機中轉型升級的契機，把香港的經濟結構順勢推上更高台階。因此，在編制新一份財政預算案時，既要考慮現時疫下市民的需要，也要及早部署和投資未來。這在科技變革和疫情催生了消費行為及商業模式轉變的今天，顯得尤為迫切。

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編輯：陳健婷