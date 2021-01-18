【恒大股價】恒大物業目標在管面積每月增3000萬平方米　股價飆升25%

▲ 恒大物業召開軍令狀誓師大會，並設兩大考核目標：（1）今年每月新增拓展在管面積3000萬平方米，以及（2）每季度淨利潤較去年全年有所增長。

恒大物業 （06666） 表示，於周日（17日）召開軍令狀誓師大會，並設兩大考核目標：（1）今年每月新增拓展在管面積3000萬平方米，以及（2）每季度淨利潤較去年全年有所增長，據指，集團將以各地區公司2020年全年凈利潤額的四分之一為基數，計算2021年各季度凈利潤增長率。若實現上述目標，恒大物業在管面積將超過6億平方米。恒大物業股價逆市高開8.3%，破頂開報13.3元；隨後股價升幅進一步拉大至25.2%，中午收報15.4元，成交10.6億元。

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同時，恒大物業亦設定了獎勵及扣罰辦法。在獎勵方面，若拓展新增物管面積上，當月完成率50%時，獎勵考核對象月度核定綜合獎總額的30%；完成率每超過1個百分點，再獎勵考核對象月度核定綜合獎總額的5%。在凈利潤增長方面，季度凈利潤增長率達到50%時，獎勵考核對象月度核定綜合獎總額的100%；完成率每超過1個百分點，再獎勵考核對象月度核定綜合獎總額的4%。

至於扣罰，若當月新增物管面積完成率在50%以下時，完成率每低1個百分點，扣罰考核對象月度核定綜合獎總額的5%。如果季度凈利潤增長率低於50%，扣罰考核對象月度核定綜合獎總額的100%。

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恒大物業去年12月掛牌，根據招股書，恒大物業擬將集資所得的65%用於戰略性收購及投資。截至2020年6月30日，恆大物業的總在管面積達2.54億平方米，簽約面積5.133億平方米。

恒大物業表示，母公司恒大集團 （03333） 2020年銷售額超過7000億，以其約9000元平方米的均價測算，交樓後有望為恒大物業帶來超8000萬平方米的在管專案資源。

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編輯：袁諾曦