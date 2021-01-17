▲ 【美國疫情】拜登豪言上任百日可打1億疫苗 如何做得到？

美國候任總統拜登（Joe Biden）上任在即，在美國疫情嚴峻之際，拜登揚言上任一百日內為美國民眾接種1億劑新冠疫苗，以防止新冠疫情在美國蔓延。拜登又指，除了建立數以千計的疫苗接種中心，亦希望透過各間藥房提供新冠疫苗注射，來提高新冠疫苗接種的速度。

拜登疫苗計劃具體如何進行？

拜登希望加快疫苗接種的速度，並設定在任期的首百日注射1億劑疫苗的目標，料計劃而花費200億美元。

為了加快疫苗接種速度，拜登指政府將與聯邦、州及地方官員合作，建立數以千計的疫苗接種中心，目標為在上任後首個月就建立100間疫苗接種中心。

另外，拜登亦在重災區及鄉郊地區設置流動診所，為當地居民提供疫苗接種。拜登又指，希望透過各間藥房提供疫苗注射，來提高疫苗接種的速度。

此外，拜登亦已承諾，免費向所有公眾免費提供疫苗，包括移民人士。

拜登會否仿傚別國，押後民眾接種第二劑疫苗？

拜登曾表示，不會更改美國食品及藥物管理局（FDA）提供的建議，並強調每名國民應在接種首劑疫苗後三至四周內，接種第二劑疫苗。

英國疫苗接種及免疫委員會（JCVI）早前公布接種疫苗的新指引，為了讓更多人接種首劑疫苗，把接種兩劑疫苗之間的時間，由21日延長至最多3個月。

誰可優先接種疫苗？

拜登鼓勵各州為65歲以上的人士、教師、急救員、雜貨店員工等優先接種疫苗。

根據美國疾病預防控制中心（CDC）建議，各州已率先為醫療工作者、護老院長者優先接種疫苗。

拜登的抗疫計劃如何？

拜登指，擴大新冠肺炎測試規模，並動用更多資金購買快速測試設備，並推動實驗室產能。

他更計劃為學校和地方政府提供更多幫助，以展開更多測試。他呼籲設立一隊由10萬名公共衛生工作者組成的團隊，以教育社區有關疫苗的知識。

該團隊亦會展開追蹤患者緊密接觸者的工作，以尋找更多感染者。

另外，他計劃推行有薪病假，以鼓勵工人在染病時留在家中。

拜登的抗疫計劃與特朗普有何不同？

拜登表示，他會對聯邦政府應對疫情的反應，比特朗普政府治下強。特朗普把許多應對疫情決定，都下放留給州及地方官員。

特朗普政府的疫苗計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed），專注於快速開發和注射疫苗，但將疫苗的管理權交給各州及地方官員。

另外，拜登指，計劃增加公眾意識，以推廣接種疫苗的重要性。拜登公開接種兩劑疫苗，以樹立對疫苗的信心，並利用其演講強調疫苗的安全性。

責任編輯：林嘉莉