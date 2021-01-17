【新股IPO】雅各臣股東每8股獲派1股健倍苗苗　最快月底招股

▲ 健倍苗苗最快於月底招股。

雅各臣科研製藥 （02633） 分拆旗下健倍苗苗快將上市。公司公布，合資格股東將就於記錄日期每持有8股股份獲分派1股健倍苗苗股份。雅各臣科研製藥又表示，以有條件特別中期股息形式向合資格股東宣派合共約2.41億股健倍苗苗的實物股份，佔緊隨建議分拆完成後健倍苗苗已發行股份總數約27.1%。

消息指，健倍苗苗最快將於月內通過上市聆訊，計劃於本月底前招股。雅各臣科研製藥又表示，健健倍苗苗股份將以一手2000股股份的單位進行買賣。健倍苗苗上市負責行為中國銀河。

健倍苗苗為香港醫療保健公司，公司主要收入來源來自品牌藥、健康保健品及品牌中藥。截至去年3月底止，公司收入按年增24%至3.81億元；純利按年下跌25%至4430萬元。

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責任編輯：謝卓榮