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【2021稅貸戰】稅貸戰近尾聲 12行低於兩厘

Hot Talk 18:24 2021/01/17

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税務貸款市場大戰快近尾聲，各大小銀行亦戮力搶攻，鬥出着數，冀盡吸最後衝刺的税貸客，有推出第二輪優惠，亦有另闢戰綫，以信用卡交税獲額外獎賞等，以便在疫下全方位網羅不同借貸客所需。

金融機構紛推新稅貸計劃，息率詳情可按下圖觀看

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最近出招的包括恒生 （00011） ，推冬日激賞及網上交税優惠，指定理財戶持有指定信用卡作簽帳，交稅總額至少50萬元或以上，最多可獲額外獎賞300元cash dollars，又或超市購物最高達6萬分積分獎賞，但須符特定要求，如指定信用卡的卡主，於e-banking網上繳費服務交税等，便有機會賺盡着數。

至於中銀香港 （02388） 亦向指定理財戶推1.78厘優惠，此息率雖較這中資大行向特選客戶最低享1.59厘稍高，但整體貸息仍處於行內低水平。

眾安最低1.88厘  滙豐1.87厘

此外，虛擬銀行眾安最近推第二輪稅貸，上周六（1月16日）起，推一口價年息1.88厘，較去年底首推的1.45厘，牌面上似乎加價。

總覽已搶攻「綠色炸彈」商機的21間業界，當中12行的貸息低於兩厘，包括龍頭滙豐的1.87厘，條件為指定理財戶以借貸150萬元及6個月還款期。至於相同條款，以9個月來看，息率為1.98厘，1年期是2.02厘。

惟最低息的是財務公司，華僑永亨信用財務打價格戰，最平息1.26厘，膺殺價王。

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相關新聞：【稅貸2021】ZA Bank明推第二輪稅貸優惠  借20萬元或以上保證實際年利率1.88%

記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 眾安銀行 薪俸稅 稅務貸款

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