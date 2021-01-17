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羅富齊集團董事長逝世　曾為「全球最富有家族」

Hot Talk 19:45 2021/01/17

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羅富齊集團董事長Benjamin de Rothschild 因心臟病去世，享年57歲。

曾擁有「全球最富有家族」之稱的羅富齊集團（Edmond de Rothschild Group），據外媒報道，周六晚上對外發佈聲明，集團董事長Benjamin de Rothschild 因心臟病去世，享年57歲。

其家族財富資產規模仍是一個謎

據商業雜誌《Forbes》網站統計，截至昨日，Benjamin的總身家達到15億美元（約116億港元）。羅富齊集團集團的總資產淨值達到1750億美元（約1.36萬億港元）。直到現在，坊間對羅富齊家族傳言甚多，由於Forbes在統計富豪的身家時，以參考美國國稅局文件為指標，因此，有不少人仍質疑羅富齊家族的真實財富資產規模遠超出上述金額。

羅富齊家族歷史悠久，資產規模曾經富可敵國，其家族歷史可追溯至19世紀的歐洲歷史。1744年，猶太商人Mayer Amschel Rothschild以從事古董及古錢幣買賣起家，買賣途中結識各路權貴拓展人脈，進而在德國法蘭克福開展其銀行事業，成為當地首富。

成立首個國際銀行體系  大發戰爭財

由於Mayer經商有道，他差派他的四個兒子分別到倫敦、巴黎、維也納、那不納斯等主要歐洲城市開設分行，為全球首間國際銀行。由於羅富齊集團事業深紮歐洲各地，情報便成為家族最重要的資本之一。羅富齊集團結識王室成員、政要、軍方人物，為各路人士提供情報。

羅富齊家族富可敵國的程度，可用「權傾天下」來形容。當年羅富齊家族在戰爭時，為不同的國家政府借出軍事貸款，可謂國家政府的金主。普法戰爭結束時，羅氏家族曾代法國支付賠款給普魯士（現在的德國）。

家族盛景不再

不過，隨着二次世界大戰到來，德軍多番殘害猶太人，羅富齊家族也深受其害。二次大戰後，羅富齊家族家族影響力已大不如前。

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編輯﹕賴奕羚

經濟 軍事 銀行 人物 二次大戰 富豪 路透社

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