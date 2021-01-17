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【餐飲外賣】戶戶送Deliveroo最新融資估值增至逾540億 未來數月上市

新經濟追蹤 17:45 2021/01/17

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戶戶送Deliveroo完成最新一輪融資，籌資14億元。

疫情令餐飲外賣需求急增，餐飲外賣平台戶戶送（Deliveroo）宣佈完成最新一輪融資，從現有投資者中籌集1.8億美元（約14億港元），當中包括亞馬遜（美：AMZN），戶戶送的最新估值已超過70億美元（約543億港元）。戶戶送計劃未來數月上市，有望成為倫敦近3年來最大規模新股發行。

Deliveroo表示，本次融資資金將用於擴展其廚房站點業務「戶戶小廚」， 擴大雜貨業務以及發展更多支持餐廳的措施。Deliveroo對上一次融資是2019年5月，當時獲全球零售巨頭亞馬遜入股，持股16%。

Deliveroo本輪融資由美資Durable Capital Partners和富達（Fidelity）領投。Deliveroo目前在12個國家營運，包括西歐、澳洲、香港、新加坡等。

戶戶送Deliveroo傳今年4月倫敦上市，估值料達百億英鎊，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

Deliveroo 零售 外賣 餐飲

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