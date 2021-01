【Signal死機】需時逾一日終告修復　官方：不損程式安全性

▲ Signal死機終於修復 Elon Musk:編碼有問題!

近日獲大量用戶下載使用的即時通訊程式Signal,由香港時間周五(1月15日)晚上起出現死機問題,持續接近一天後,問題大致獲得修復。Signal的官方Twitter帳戶就於周日早上發帖表示,服務已回復正常,並指出在過去一天「學到很多」,感謝數以百萬計的新增用戶的耐性,已增加伺服器以應付流量的高峰。惟根據Downdetector網站顯示,至香港時間周日下午,依舊有小部分用戶表現有連接問題,未能正常使用服務。

>>【WhatsApp更新】WhatsApp押後新條款期限 香港私隱專員:歡迎有關安排

>>【網絡安全】Facebook控告Chrome擴充程式開發商 涉暗中搜括用戶資料

官方亦提醒,死機期間,用戶有可能丟失部分聊天信息,但官方強調這不會影響談話的保安。而如果用戶見到「Bad encrypted message」的信息,在iOS版要按上「Reset Session」按鍵、而Android版則在聊天選項中選擇「Reset Secure Session」,便可重設聊天加密,並指在未來的更新中會修復這問題。

值得一提的是,Signal在近日爆起的功臣Elon Musk,亦有回應死機事件,表示「Your Server-side Code is doing too much」,未知Signal團隊會否參考他的意見,改善程式以應對日應增加的服務需求。

▲ Elon Musk公開為Signal的編碼表達意見

責任編輯: 周俊霖