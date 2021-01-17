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【Signal死機】需時逾一日終告修復　官方：不損程式安全性

科技 18:02 2021/01/17

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Signal死機終於修復 Elon Musk：編碼有問題！

近日獲大量用戶下載使用的即時通訊程式Signal，由香港時間周五（1月15日）晚上起出現死機問題，持續接近一天後，問題大致獲得修復。Signal的官方Twitter帳戶就於周日早上發帖表示，服務已回復正常，並指出在過去一天「學到很多」，感謝數以百萬計的新增用戶的耐性，已增加伺服器以應付流量的高峰。惟根據Downdetector網站顯示，至香港時間周日下午，依舊有小部分用戶表現有連接問題，未能正常使用服務。

>>【WhatsApp更新】WhatsApp押後新條款期限　香港私隱專員：歡迎有關安排

>>【網絡安全】Facebook控告Chrome擴充程式開發商　涉暗中搜括用戶資料

官方亦提醒，死機期間，用戶有可能丟失部分聊天信息，但官方強調這不會影響談話的保安。而如果用戶見到「Bad encrypted message」的信息，在iOS版要按上「Reset Session」按鍵、而Android版則在聊天選項中選擇「Reset Secure Session」，便可重設聊天加密，並指在未來的更新中會修復這問題。

值得一提的是，Signal在近日爆起的功臣Elon Musk，亦有回應死機事件，表示「Your Server-side Code is doing too much」，未知Signal團隊會否參考他的意見，改善程式以應對日應增加的服務需求。

Elon Musk公開為Signal的編碼表達意見

責任編輯: 周俊霖

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