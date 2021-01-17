【南韓經濟起動】SUV汽車需求旺盛　南韓本土銷量按年增15.3%

運動型多功能汽車(SUV)在市場上佔比日益提高。在南韓， SUV汽車在本土品牌總銷量中的比重達44.8%，創下歷史新高。

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韓聯社報道，據南韓汽車產業協會（KAMA）發布的數據，去年南韓五家整車廠商的SUV本土銷量達61.5982萬輛，按年增長15.3%。其中，現代汽車和起亞汽車分別售出24.8242萬輛和19.6453萬輛；南韓通用汽車（GM）售出3.3268萬輛，按年大增114.8%；雷諾三星汽車售出8.3199萬輛，按年增加59%；雙龍汽車則按年減少18.5%，為8.8萬輛。

值得注意的是，去年10大暢銷車型中有5款為休閒車（RV），共售出71.8295萬輛，佔總銷量的52.3%。分析認為，主要是因為疫情推高人們對「車宿」的需求增，以及部分品牌的新車效應，也預計SUV銷量有望持續增加。

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責任編輯：蘇穎琪