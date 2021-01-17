【拜登就職】就任首日擬簽署多項行政命令 逆轉特朗普政策

美國新一任總統拜登（Joe Biden）於1月20日（本周三）正式上任，白宮幕僚長提名人選克萊恩（Ron Klain）向白宮官員發出備忘錄，指拜登已決定當日簽署多項行政命令，包括由美國現任總統特朗普（Donald Trump）任內退出的《巴黎氣候協定》及結束主要針對穆斯林國家的入境或移民禁令。

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據《紐約時報》報道指，克萊恩向白宮官員發出的備忘錄中提及，拜登於正式就任首日將實現其當選承諾，重新制訂由特朗普於任內，實施的多項具爭議措施，包括氣候變化及對外政策。

克萊恩指，拜登就職首日將簽署多項行政命令，包括重新加入《巴黎氣候協定》（the Paris climate accord）、撤銷主要針對多個穆斯林國家的入境或移民禁令、強制市民進入聯邦建築物時必須配戴口罩及免除特定款項的學生貸款等。

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克萊恩續表示，拜登於就任數日之內，會簽署多項與新冠肺炎有關的行政命令，包括在安全情況下重新開放學校及企業、加快擴大新冠肺炎檢測範圍、保障工人健康、制定明確的公共衛生標準以遏止疫情傳播。

同時，拜登就任後會立刻要求國會審視其公布的1.9萬億美元刺激經濟及紓困方案「美國營救計劃」，直接向每名美國人派錢1,400美元（約1.1萬）及加碼發放失業救濟金。 拜登亦打算在就職首100日內，向國會提交一項大規模移民入境方案，為美國現時數百萬的非法移民提供正式公民身份。

責任編輯：郭麗明