【人民幣】人民幣資產受捧 1個月短存最高息4.88厘

人民幣定期存款最近掀減息浪，但中小行仍逆市加息，包括建行亞洲及大眾銀行等近日鬥加短存息，專家仍看好人民幣中長期前景，即使外電指，富時指數把內地債券納入國際主流指數或受阻，但大行花旗仍維持滙價今年底6.05的最牛預測。

富時羅素將中國納入全球政府債券指數 遭遇日本投資者阻力【下一頁】

富時羅素指數公司去年曾表現，擬於今年3月確認，把內地債納入旗下「世界國債指數」（WGBI），10月正式生效，市場憧憬年內至少吸資逾1萬億元人民幣，湧入內地買債。

如今突遇阻，市傳遭最大潛在買家之一的日本養老金等反對，包括管理約172萬億日圓（約12萬億港元）的日本政府退休指數基金（GPIF），日資主要憂慮技術問題，投資者難免關注，會否影響外資對人幣前景的樂觀看法。

花旗銀行投資策略及環球財富策略部主管黃栢寧上周五（1月15日）回應本報查詢，重申對人民幣預期暫未改。另有業界拆解兩大主因，深信人民幣資產續吸金。

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首先，內地債始終具息差優勢，息率較美國債高逾兩厘，而日債更陷負息，且因聯儲局主席鮑威爾日前再放鴿，明言暫難擺脫零息，避險資金仍須面對資產荒，為熱錢急覓好出路，故預計幾近零風險的國債仍受捧。

其次，中國是唯一主流國家去年經濟錄得正數的，亦加強外資對華的信心。本周一（1月18日）內地將公布2020年經濟數據，黃栢寧預期，去年第四季GDP按年升5.9%，2020年全年增幅為2.1%。展望2021年，全年升幅預測為8.2%。

花旗維持預測 年底看6.05

此外，黃栢寧對在岸人民幣今年高低位預測，介乎6.05至6.57，年底目標為高位6.05。

不過，專家提醒，眼下外圍變數仍甚多，如全球緊盯周三（20日）美國總統換屆有否亂局等，遂忠告避險族先開立1個月短期存款。比拼大小銀行，最高息是富邦的4.88厘，冀攻守兼備。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源