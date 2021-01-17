【新冠肺炎】再有6名長者接種疫苗後死亡 挪威建議虛弱長者不應接種

近日挪威再增6名長者在接種輝瑞疫苗後死亡，現時接種輝瑞疫苗後死亡個案增至29宗。而死亡人士的年齡層由80歲或以上的長者，擴大到75歲以上。挪威當局指，所有死者均為嚴重長期病患者。

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挪威已有約4.2萬人注射至少一劑輝瑞疫苗，而目前的接種者大多為高風險染疫人士，包括長者。挪威藥品管理局指，目前的死亡個案均是患有嚴重疾病的長者，並且大多數人都有出現疫苗的預期副作用，包括噁心、嘔吐、發燒、注射部位的局部反應以及令原有疾病患化等。

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挪威公共衛生署指，注射這種疫苗或不會為長者帶來很大的好處，因對他們的身體狀況脆弱，即使是輕微的副作用，亦會產生嚴重後果。因此，挪威當局上周已更新疫苗接種指引，建議身體虛弱的長者就不應接種。而輝瑞表示，正在與NIPH調查有關事件，但認為到目前的死亡數字與預期相近。

目前，港府成功採購的三種疫苗內亦包括輝瑞疫苗，而港府亦計劃為安老院社內的長者接種，但當局指長者接種前會先由醫護人員作臨床評估，若身體情況良好才會接種。

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