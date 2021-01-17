  • 18°C
香港時間 : 2021117日 (日) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】再有6名長者接種疫苗後死亡 挪威建議虛弱長者不應接種

環球政經 18:14 2021/01/17

分享：

近日挪威再增6名長者在接種輝瑞疫苗後死亡，現時接種輝瑞疫苗後死亡個案增至29宗。而死亡人士的年齡層由80歲或以上的長者，擴大到75歲以上。挪威當局指，所有死者均為嚴重長期病患者。

【新冠疫情】以色列近200萬人接種輝瑞疫苗　13人現同一副作用  詳情請看[下一頁]

挪威已有約4.2萬人注射至少一劑輝瑞疫苗，而目前的接種者大多為高風險染疫人士，包括長者。挪威藥品管理局指，目前的死亡個案均是患有嚴重疾病的長者，並且大多數人都有出現疫苗的預期副作用，包括噁心、嘔吐、發燒、注射部位的局部反應以及令原有疾病患化等。

挪威23名長者接種疫苗後死亡　或與疫苗副作用有關  詳情請看[下一頁]

挪威公共衛生署指，注射這種疫苗或不會為長者帶來很大的好處，因對他們的身體狀況脆弱，即使是輕微的副作用，亦會產生嚴重後果。因此，挪威當局上周已更新疫苗接種指引，建議身體虛弱的長者就不應接種。而輝瑞表示，正在與NIPH調查有關事件，但認為到目前的死亡數字與預期相近。

目前，港府成功採購的三種疫苗內亦包括輝瑞疫苗，而港府亦計劃為安老院社內的長者接種，但當局指長者接種前會先由醫護人員作臨床評估，若身體情況良好才會接種。

本港疫苗一覽：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

撰文 : 趙家盈

下一篇文章

日出康城LP10千呎大宅　三房變兩房　間隔更實用？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家
【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房