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【MPF】MPF總額突破1.1萬億 業界去年料淨袋158億

Hot Talk 16:33 2021/01/17

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據強積金（MPF）專家駿隆集團的最新統計，去年底市面共18間服務提供者中，首10大攤佔市場份額近95%，當中5大的市佔率更高達6成。剛跨越20年的MPF，業界指總額已臻1.1萬億元新關，且料去年承辦商共賺約158億元費用，再創新高。

此外，MPF市場的競爭素來激烈，過去一年仍貫徹「保險商進、銀行退」的格局，宏利及永明金融為逆市兩大贏家（見表），市佔率皆增約1個百分點。一哥宏利高踞24.6%，打入3甲的永明金融市場份額達10.1%。

駿隆集團執行董事王玉麟回應本報查詢指，2020年底MPF總資產值已突破一萬億元，實數為1.1萬億元，較2019年的9,690億元，一年間驟增1,310億元。

基金開支比率1.44%

而去年底，所有MPF的整體基金開支比率（FER，即計及管理費等所有基本使費）為1.44%，業界以此推斷，去年MPF供應商合共淨袋約158億元收益。

MPF收費向來備受關注，王玉麟預計，在中央數碼化平台、積金易（eMPF）推出前，相信經營者普遍鮮有再調低費用，而過去一年，基金開支比率已從2019年的1.45%，跌至去年底的1.44%。惟王玉麟提醒打工仔，基金投資回報亦很重要，成員不應只着眼收費。

政府最近指，積金易平台料於明年完成開發，2023年開始分階段運作，2025年才全面運作，望10年節省逾300億元行政費用。

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相關新聞：【MPF】可扣稅自願供款爆搶客戰  3大MPF受託人鬥谷着數

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

宏利金融－S（00945） 永明金融 財富及退休規劃 強積金計劃管理局 強積金

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