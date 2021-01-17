【新冠肺炎】獨立調查小組批世衛 判斷力嚴重受限

新冠疫情全球大流行，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）處理新冠疫情方式引起多方質疑，更令美國早前宣布退出世衛。世衛將於周一（18日）起召開委員會，審理獨立小組提交的報告。報告指，對世衛判斷病毒大流行能力「嚴重受限」（gravely limited）感到震驚。

由國際專家組成的「疫情大流行防範和應對獨立小組（IPPR）」料會在世衛委員會上提交報告。報告認為，世衞在驗證疾病爆發報告，判斷是否具有大流行潛力，以及部署資源阻止疫情的能力「嚴重有限」（gravely limited）。

世衛料今年不會有群體免疫 仍需戴口罩 【下一頁】

另外，報告又質疑世衛協調能力緩慢，直至去年1月底才因應疫情召開突發事件委員會，太遲引起國際關注。

報告亦探討，如果世衛更早使用「大流行」（Pandemic）一詞，會否更有助防疫。報告指，雖然《國際衛生條例》未有為「大流行」設下定義，但使用「大流行」一詞確實有助引起民眾注意，並讓民眾關注疫情的嚴重性。然而，世衛直到去年3月11日，才使用「大流行」一詞。

此外，獨立小組亦有針對中國疫情作調查，報告認為1國地方和國家衛生部門，原本可以在1月更有力地實施公共衛生措施。

報告表示，獨立小組工作尚未完成，仍有一些關鍵問題待深入審查，料5月再呈交報告。

責任編輯：林嘉莉