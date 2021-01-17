【Intel易帥】新CEO向蘋果叫陣　「要比蘋果做得更出色」

▲ 正面挑戰 Intel新CEO：PC產品要勝過蘋果

半導體業市場競爭劇烈，Intel（英特爾）找來老臣子、VMWare行政總裁Pat Gelsinger回巢出任CEO、冀他能帶領公司轉型。Pat Gelsinger雖然2月才上任，但他已開始為新職務做準備。他日前參與一場Intel的全體公司會議上，並在會上揚言，在PC生態圈上必須要比蘋果（Apple）做得更好。

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據外媒報導，Pat Gelsinger對Intel的員工表示，「要為個人電腦生態系統帶來更好的產品，比起在庫比蒂諾（Cupertino）的那一間生活品味公司的任何產品，做得更好。」毫無疑問，他是在正面向蘋果宣戰。

事實上，Intel在半導體業務上正面臨包括AMD與蘋果的挑戰，內憂外患。蘋果去年起正式發布自家研發的M1晶片，配備它的Mac機在性能與電池都有卓越表現；AMD所推出的處理器，遊戲性能亦高於Intel的產品。外界分析指出，具深厚技術背景、且熟知Intel情況的Pat Gelsinger，將有望較Intel現任CEO，財務背景出身的Bob Swan更能帶領公司轉型。

責任編輯: 周俊霖