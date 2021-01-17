【輝瑞疫苗】以色列逾兩成人口已接種 13人接種後面癱

新冠肺炎疫情肆虐，多國均加快為國民接種新冠疫苗。以色列媒體報導指，以色列接近有200萬人已接種輝瑞（Pfizer）疫苗，佔國家人口比例逾兩成，以人口比例計算領先全球。以色列衛生部門指，有13名市民於接種新冠疫苗後出現面癱，其餘大部分人於接種後只出現輕微不適症狀。

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以色列衛生部門上周四公布數據，全國有約200萬人已接種輝瑞疫苗，其中有近17萬人已完成接種兩劑疫苗。

已接種輝瑞疫苗的市民當中，有1,127人出現副作用，大部分屬於輕微症狀。有293宗個案報告出現疲累、頭暈、發燒等的副作用，另307人於接種後打針位處腫痛、發紅等，均屬局部及短暫不良反應。

衛生部門續指，有13人接種輝瑞疫苗後出現有「面癱」徵狀的貝爾氏麻痹症（Bell's palsy)，當中3人接種疫苗後口腔出現金屬苦味、2人呼吸困難，以及1人於接種後暈倒。

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當地醫學協會建議，若市民於接種首劑輝瑞疫苗後出現面癱情況，應暫停接種第2劑。不過，有政府官員則指，相關副作用輕微，與普通疫苗無異，更有證據顯示，接種第1劑疫苗後，感染新冠病毒機會率大為減低，建議市民繼續接種輝瑞疫苗。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu） 於上周表示，新一批輝瑞疫苗已到達當地，將加快為市民接種新冠疫苗，以達到每日為17萬國民接種的目標。

責任編輯：郭麗明