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【拜登就職】華盛頓加強保安 多州進入緊急狀態

環球政治 15:42 2021/01/17

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美國總統特朗普卸任在即，美國候任總統拜登將於當地時間周三（20日）舉行總統就職典禮，美國各州、首都華盛頓加強保安，以防止類似國會暴亂事件重演。大批國民警衛軍在華盛頓國會外戒備；美國多個州份進入緊急狀態、關閉州議會大樓。

聯邦調查局（FBI）早前警告，全國50州首府、華盛頓可能出現暴力示威。在華盛頓，大批國民警衛軍在國會外戒備，截至上周四已有7,000名國民警衛軍署在華盛頓特區駐守。華盛頓多個著名地標亦禁止民眾內進，警方亦在多個華盛頓街道設置路障。

特朗普擬隆重退場 據報鳴21響禮炮卸任 【下一頁】

多個州分宣佈進入緊急狀態，包括馬里蘭、新墨西哥及猶他州等。超過12個州份，包括密歇根州、賓夕法尼亞州等亦動員國民警衞軍駐守。在亞利桑那州，其議會大樓外圍增加兩排鐵鍊圍欄；伊利諾伊州及俄亥俄州州議會大樓的窗戶亦被木板圍住。

美國郵政署（USPS）亦宣布，在17州和華盛頓特區，暫時移除或鎖上郵筒，以防止郵筒被用作武器。

持長矛闖國會侵粉被捕入獄 求特朗普特赦 【下一頁】

另外，國會警方在上周五拘捕一名31歲男子，指他在通過國會大廈的檢查站時，出示假的通行證並持有槍械。警方其後在他的車內搜出已上彈的手槍，並搜獲509發子彈、霰彈和一個手槍彈匣。

責任編輯：林嘉莉

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