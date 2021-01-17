【農曆新年】MegaBox設Sanrio賀歲天燈園　料帶動人流及銷情比平日增1成

▲ 今個農曆新年，MegaBox與Sanrio打造「MegaBox．Sanrio characters六星賀歲天燈園」。

今個農曆新年，MegaBox與Sanrio打造「MegaBox．Sanrio characters六星賀歲天燈園」，屆時多個Sanrio卡通公仔裝置登場。MegaBox預期，有關活動將可帶動商場人流及部分商戶銷情增加。

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於1月15日至3月14日期間，多個Sanrio家族成員換上新春賀年服飾。今次賀年裝置設有5大打卡位，包括MY MELODY桃花隧道、12呎高布甸狗及HELLO KITTY 黃金搖錢樹、KEROKEROKEROPPI及大口仔賀語屏風、AP鴨天燈裝置場景。而當中最矚目的為23呎高HELLO KITTY造型天燈亭，此外，在L9亦設有天燈園攝影區讓顧客拍照留念。

▲ MegaBox高級總監文靜芝（左）預計，新年期間人流及部分商戶營業額將比平日增加逾1成。

MegaBox高級總監文靜芝表示，MegaBox今年斥巨資設置此新春主題大型賀年裝置，預計反應熱烈，新年期間人流及部分商戶營業額將比平日增加逾1成。

為帶給顧客更多購物體驗，MegaBox亦特意為各位顧客準備了六星賀歲 A4文件夾、環保購物袋及萬用袋供消費換領；客人亦可集齊4個電子印章換領禮品1份。而在L5樓層也特設Sanrio characters新年期間限定店，部份更有獨家優惠。

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責任編輯：蘇穎琪