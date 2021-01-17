【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者

新冠肺炎肆虐全球，輝瑞疫苗在歐盟獲緊急使用權後，歐洲各國陸續開始為民眾接種輝瑞疫苗。在挪威，再多6名長者接種輝瑞疫苗後死亡，令挪威累計接種輝瑞疫苗後死亡個案增至29宗，而涉及年齡層由80歲或以上的長者，擴大到75歲以上。挪威當局表示，所有死者均為嚴重病患者。

挪威藥品管理局表示，目前為止輝瑞（Pfizer）及BioNTech生產的疫苗，是挪威唯一獲批的疫苗，因此所有死亡個案，都與這種疫苗有關。

挪威23名長者接種後死亡 當局更新注射指引 【下一頁】

挪威已向約4.2萬人注射至少一劑輝瑞疫苗，接種者多為新冠肺炎高風險人士，包括長者。

挪威藥品管理局指，所有死亡個案均與患有嚴重疾病的長者有關，大多數人都出現疫苗的預期副作用，包括噁心、嘔吐、發燒、注射部位的局部反應以及令原有疾病患化等。

調查指泰國英國人最願意接種新冠疫苗 香港排尾三 【下一頁】

挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health）指，這種疫苗對長者可能沒有很多好處，因對於那些身體狀況脆弱的人來說，即使是相對輕度的疫苗副作用，也會產生嚴重的後果。

輝瑞表示，正在與NIPH調查死亡事件，但認為到目前為止的死亡數字並不令人擔憂，與預期相符。

挪威當局上周已更新輝瑞疫苗的接種指引，指若長者身體虛弱就不應接種。

責任編輯：林嘉莉