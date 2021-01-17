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【美股分析】增長股估值萎縮 基金巨頭領航: 沉睡10年的價值股將甦醒

股樓投資 15:13 2021/01/17

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全球最大指數基金巨頭領航（Vanguard）發表2021年投資展望，指價值股低迷的時代即將終結，惟不確定具體是何時。該行的模型指出，投資者迎年迴避價值股票方面是正確的，該行解釋「我們的研究表明，價值溢價確實存在，成長股最近表現優異，部分可能因為通脹水平呈下行趨勢，以及過去10年盈利增長趨於停滯。」

【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估

該行又指，低通脹之所以利好增長股，是因為長期能預測它們的股息率，但相反價值股的盈利大部份都是用於派息，令其長期回報的可預期性降低。不過，領航暫未預見到失控的通脹重臨，它們稱「温和的通貨再膨脹」即將來臨，債券孳息率亦會升至2厘水平。然而，領航的研究發現，在整體經濟盈利增長加速的情況下，價值股即使在低通脹的時期也能表現出色。

但值得留意的是，價值股之所以跑贏大市只是「兩害取其輕」的結果，即增長股估值萎縮，而非價值股的估值恢復到前十多年前的水平，該行預期未來十年價值股平均回報達1.1%，而增長股平均回報反之下跌2.6%。

 

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撰文 : 林展鋒

美股 股票 基金 債券 指數 通脹 派息

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