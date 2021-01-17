  • 14°C
香港時間 : 2021118日 (一) 00:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒醉金迷@iM網欄】新年伊始：重新領略葡萄酒多樣之美

名人薈萃 23:58 2021/01/17

分享：

在初學品酒的時候，見酒是酒，老師在講堂上眉飛色舞，說酒裡有諸如紅莓、咖啡等味道，但對我而言，又是好奇又是不解，只想著這不過就是紅酒的味道而已，真的還能分這麼仔細嗎？看來我天生愚眛且味覺遲鈍，肯定不是學習葡萄酒的料子。

【酒醉金迷@iM網欄】一級列級名莊推新酒標：拉菲150年的傳奇 (上）

【酒醉金迷@iM網欄】一方水土：拉菲150年的傳奇 (下）

堅持下來後，日子有功，才慢慢感受到葡萄酒的美妙之處。除了五官感覺變靈敏，還懂得怎樣深度欣賞一瓶葡萄酒，見酒不再是酒，背後的酒莊、葡萄園風土、葡萄特性與釀酒師的風格，甚至是當地的文化，通通濃縮與昇華到酒液之中。

一杯酒，代表著一個故事。品酒時，除了感受它的風味特性外，遇上心儀的葡萄酒，不妨多做功課，了解它背後的傳奇。正如我們鑑賞一件藝術品時，評論作品的外觀後，往往還會探究它背後的作家是誰，創造這件藝術品的時候他正處於哪個時代、選擇運用這種手法的原因，表達著何種深層意義等等，這與品酒實是同工異曲呢。

不過，在網上看的資料再多，有時也不及與莊主的一番閒談，更能明瞭創作者的心思。我既然有幸在波爾多工作，在2021年，將會把每次遊覽名莊的感悟化作文字，與「酒醉金迷」的讀者分享，並透過講解像釀酒、品酒等小知識，逐步帶領大家在酒途上，更深刻地領略葡萄酒多樣之美。

吳潔怡  

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

商品 咖啡 葡萄酒 老師 波爾多 法國 亞洲 葡萄園

下一篇文章

Signal因伺服器負荷過大而故障 現時服務已恢復正常
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家
【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家
【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線