【酒醉金迷@iM網欄】新年伊始：重新領略葡萄酒多樣之美

在初學品酒的時候，見酒是酒，老師在講堂上眉飛色舞，說酒裡有諸如紅莓、咖啡等味道，但對我而言，又是好奇又是不解，只想著這不過就是紅酒的味道而已，真的還能分這麼仔細嗎？看來我天生愚眛且味覺遲鈍，肯定不是學習葡萄酒的料子。

【酒醉金迷@iM網欄】一級列級名莊推新酒標：拉菲150年的傳奇 (上）

【酒醉金迷@iM網欄】一方水土：拉菲150年的傳奇 (下）

堅持下來後，日子有功，才慢慢感受到葡萄酒的美妙之處。除了五官感覺變靈敏，還懂得怎樣深度欣賞一瓶葡萄酒，見酒不再是酒，背後的酒莊、葡萄園風土、葡萄特性與釀酒師的風格，甚至是當地的文化，通通濃縮與昇華到酒液之中。

一杯酒，代表著一個故事。品酒時，除了感受它的風味特性外，遇上心儀的葡萄酒，不妨多做功課，了解它背後的傳奇。正如我們鑑賞一件藝術品時，評論作品的外觀後，往往還會探究它背後的作家是誰，創造這件藝術品的時候他正處於哪個時代、選擇運用這種手法的原因，表達著何種深層意義等等，這與品酒實是同工異曲呢。

不過，在網上看的資料再多，有時也不及與莊主的一番閒談，更能明瞭創作者的心思。我既然有幸在波爾多工作，在2021年，將會把每次遊覽名莊的感悟化作文字，與「酒醉金迷」的讀者分享，並透過講解像釀酒、品酒等小知識，逐步帶領大家在酒途上，更深刻地領略葡萄酒多樣之美。