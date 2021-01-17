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【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估

股樓投資 14:27 2021/01/17

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視訊會議平台 Zoom (ZM) 由去年 10 月中旬至今股價跌約 35%，主要是因為疫苗憧憬經濟重啟，投資者擔心企業員工重返辦公室，將影響Zoom增長。然而 Bernstein分析師 Zane Chrane 周五（15日）強調Zoom 「優於大市」的評級，目標價 610 美元，與現時384美元相比，潛在升幅高達58%。

【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR

他提到，Zoom宣布其雲端電話服務 Zoom Phone 推出 2 年已有 100 萬名用戶，增加了他對 Zoom 股票多頭的信心。他預期，Zoom Phone 將會成為該公司重要收入來源，預計在 2022 年底之前，Zoom Phone 會有 800 萬以上付費用戶，到 2023 年更增至 1300 萬人。

現時 Zoom 的核心業務為視像會議服務。Zoom Phone 不設免費版本，Chrane以2023年Zoom Phone收入達40億美元、以及20倍收入估值計算，2023年底該股市價便達800億美元。

Chrane又指，市場對核心視像會議業務僅460億美元的估值是嚴重低估。他預計，由於每月活躍用戶持續增長，遠程聘僱加速成長，故其核心視訊會議業務將會在2021年及其後會保持強勁增長。

他又指近日價格回軟是不錯的買入點。事實上，有「女股神」、「契媽」之稱的ARK invest投資總監Cathie Wood在過去兩個月已不斷增持Zoom，其投資旗艦Arkk自12月1日至今，已6次增持Zoom，最新一次為1月12日，當天Arkk增持了31.8萬股Zoom，佔基金倉位0.5%。

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撰文 : 林展鋒

經濟 美股 股票 基金 雲端 美元 增持 買入 目標價 Zoom

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