騰訊小米京東主席都係車主 蔚來EP9成富豪身份象徵

近年來電動車日漸普及，有更多款色推出市場，更包括豪華跑車。除了電動車界代表Tesla（美︰TSLA）之外，國產電動車品牌蔚來汽車（美︰NIO）亦是豪車品牌的代表，更成內地富豪的身份象徵。

騰訊（00700）主席馬化騰、小米（01810）主席雷軍及京東（09618）主席劉強東三位內地大型科網公司的舵手，都是蔚來超級跑車「NIO EP9」的車主。

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蔚來EP9是一款於2016年上市的電動雙座雙門超級跑車，在蔚來旗下的電動方程式車隊的幫助下，EP9保持有多項賽道紀錄。據悉，EP9造價約120萬美元，並且只會限量為內部核心成員打造6輛。

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除了以上三位之外，其餘三輛EP9的分別屬於汽車之家創始人李想、蔚來創始人李斌及高瓴資本張磊。可見EP9是蔚來「前期重要投資者」的身份象徵。

蔚來EP9搭載了4台電機和4個獨立的變速箱，最大輸出功率可達到1MW。其百公里加速僅需2.7秒，滿電狀態下可行走427公里，電池可以整顆彈出更換，在快充模式下最少只要45分鐘即可將電池充滿。

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