林正財指為院舍長者接種疫苗前 會由醫護進行臨床診斷評估

港府計劃最快下月起為市民接種新冠疫苗，行會成員、安老事務委員會主席林正財指，顧問專家委員會指當局會在為安老院院友接種前，安排專業醫護人員到為院友進行臨床診斷評估。

林正財指，因疫苗的研發時間較短，故不想作為首批接種的地區，待其他國家接種後，有更多數據後才讓市民接種。顧問專家委員會將會審視疫苗是否合適在本港接種、接種對象、條件等問題。他又指，平衡染疫風險和接種疫苗的風險後，專家認為接種對院舍長者的利益最大。當局會用最嚴謹方法評估，並安排專業醫護人員到院舍，評估長者是否合適接種。

林表示，院舍職員會紀錄院友接種疫苗後的狀況；港府亦會與港大合作，對不同年齡的接種者作中長期的追蹤，以比較接種前後的情況。

挪威有長者在接種BioNTech疫苗後死亡，林正財指，北歐長者入住院舍的比例較高，而院友的健康狀況一般較差，與本港情況不同。

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