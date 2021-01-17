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【香港經濟】憂結業及裁員情況 陳茂波料失業率創16年高

環球政經 13:42 2021/01/17

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財政司司長陳茂波發表網誌，指在第四波疫情衝擊下，政府收緊了多項社交距離和處所營運的限制措施。這些措施實施至今已一個多月，雖然確診個案已由高峰時每天逾一百宗的水平回落，但目前每日仍有數十宗，且源頭不明個案比例仍高，加上近期在個別社區出現小型爆發，可以說疫情仍然反覆。

【財政預算案】財政預算案公眾諮詢今日展開 陳茂波指明年需為疫後經濟作部署

他預料即將公布的最新失業率，將升破近期的16年高位，他憂慮傳統農曆新年旺季，原本是零售、餐飲等行業生意最旺、收入最多的時候，但因疫情嚴重受困，不少業界已反映，若果不盡快平復疫情，擔心在農曆新年過後，或會出現較多的結業和裁員，情況令人憂慮。

陳茂波在網誌表示，本港經濟情況，由數字上看，去年破產申請宗數接近8,700宗，按年增加6.6%；提交強制清盤呈請亦有約450宗，按年升7.2%。十二月本港採購經理指數重回收縮區間，中小企營商氣氛亦趨向悲觀。而即將公布的最新失業率（去年10至12月)，在第四波疫情衝擊下，勢將升破近期的16年高位，本地勞工市場正處加壓狀態。

他表示，在編制新一份財政預算案時，既要考慮現時疫下市民的需要，也要及早部署和投資未來，強調總結過去的幾次經濟低潮，不能只著重解決當下的困難，是要讓整個社會有迎接挑戰的心態及準備，好好把握危機中轉型升級的契機，把香港的經濟結構順勢推上更高台階。

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撰文 : 林展鋒

失業 裁員 疫情 經濟 財政預算案 陳茂波 財政司 餐飲 零售 指數

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