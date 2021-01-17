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拼多多退出央視春晚 抖音頂上成獨家紅包活動夥伴

股樓投資 15:06 2021/01/17

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內媒報導指，字節跳動旗下的抖音將會代替拼多多（美︰PDD）成為2021年央視春晚獨家紅包互動合作夥伴。字節跳動已在官網上新增57個「春節專項」招聘職位，包括56個研發聯位和1個產品經理職位。拼多多則已退出春晚紅包合作，不再是春晚的贊助商。

【拜登就職】應對國內四大危機　拜登就任即簽12項行政命令  詳情請看[下一頁]

早前拼多多有一名員工加班後猝死，令外界批評拼多多刻薄員工，相關負面消息持續發酵，有大量網民更指要抵制拼多多贊助的春晚活動。

【大行點睇】小米被列入美國國防部實體清單 摩通指要小心美國商務部加辣  詳情請看[下一頁]

字節跳動臨時增聘人手，可見是倉促接手春晚紅包合作冠名權。而拼多多的產品、渠道和技術人員則是早已為此作準備。消息人士指，抖音正在檢查其內容分發網絡（CDN）系統。因春晚紅包活動會帶來高並發流量，對雲計算、存儲等基礎架構帶來挑戰。

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撰文 : 趙家盈

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