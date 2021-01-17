  • 19°C
香港時間 : 2021117日 (日) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫情】以色列近200萬人接種輝瑞疫苗　13人現同一副作用

環球政經 13:31 2021/01/17

分享：

以色列上月底開始為民眾接種由輝瑞藥廠及德國生物科技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗，至今已有近200萬人已注射第一劑疫苗。當地傳媒報道，至少13人在接種上述疫苗後出現面癱副作用，其後副作用自動消失，衞生部仍建議可注射第二劑。

【大灣區生活】內地官媒籲小心疫情詐騙 預約疫苗接種短信附盜刷銀行卡鏈接 下載app即可變換健康碼顏色

報道引述一位曾接種疫苗的人，他注射疫苗後至少有28小時出現面癱症狀，及後大部份副作用已消失，但並非完全康復。當地衞生部指接種後出現面癱實屬罕見，認為民眾應接種疫苗，但他未決定是否注射第二劑。

衞生部指，面癱會自動康復，不會有長期影響，強調繼續注射第二劑是安全。不過，當地傳染病專家質疑建議，認為未知面癱是否與疫苗有關，故對曾接種首劑疫苗後出現面癱的人，是否應注射第二劑疫苗有保留。

相對其他國家，以色列已有近兩成人口接種首劑新冠疫苗，當中更有約17萬人完成注射兩劑疫苗，當地智庫初步研究顯示，接種第二劑疫苗的首600人中，有七成指注射後感到痛楚，並在72小時內出現發燒、噁心、頭暈等輕微副作用，惟未有發現嚴重副作用。

輝瑞及BioNTech合作研發的新冠疫苗為其中一款供港疫苗，政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星昨表示，委員會將討論疫苗在本港緊急使用的申請，惟因資料繁多，加上有死亡報告，難以估計是否可如期在農曆新年後接種，但預計將會在下月供港。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

人口 疫情 副作用 傳染病 生物科技 農曆新年 德國 以色列 疫苗 發燒

上一篇文章

【香港經濟】憂結業及裁員情況 陳茂波料失業率創16年高

下一篇文章

陳茂波料本港失業率創近16年新高 農曆年後或出現結業潮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家
【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通
【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房