【新冠疫情】以色列近200萬人接種輝瑞疫苗　13人現同一副作用

以色列上月底開始為民眾接種由輝瑞藥廠及德國生物科技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗，至今已有近200萬人已注射第一劑疫苗。當地傳媒報道，至少13人在接種上述疫苗後出現面癱副作用，其後副作用自動消失，衞生部仍建議可注射第二劑。

【大灣區生活】內地官媒籲小心疫情詐騙 預約疫苗接種短信附盜刷銀行卡鏈接 下載app即可變換健康碼顏色

報道引述一位曾接種疫苗的人，他注射疫苗後至少有28小時出現面癱症狀，及後大部份副作用已消失，但並非完全康復。當地衞生部指接種後出現面癱實屬罕見，認為民眾應接種疫苗，但他未決定是否注射第二劑。

衞生部指，面癱會自動康復，不會有長期影響，強調繼續注射第二劑是安全。不過，當地傳染病專家質疑建議，認為未知面癱是否與疫苗有關，故對曾接種首劑疫苗後出現面癱的人，是否應注射第二劑疫苗有保留。

相對其他國家，以色列已有近兩成人口接種首劑新冠疫苗，當中更有約17萬人完成注射兩劑疫苗，當地智庫初步研究顯示，接種第二劑疫苗的首600人中，有七成指注射後感到痛楚，並在72小時內出現發燒、噁心、頭暈等輕微副作用，惟未有發現嚴重副作用。

輝瑞及BioNTech合作研發的新冠疫苗為其中一款供港疫苗，政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星昨表示，委員會將討論疫苗在本港緊急使用的申請，惟因資料繁多，加上有死亡報告，難以估計是否可如期在農曆新年後接種，但預計將會在下月供港。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機