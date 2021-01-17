【海外物業】英最大放盤網站Zoopla的最平單位　不用30萬港元就有交易　

位於英國米杜士堡（Middlesbrough）的一個兩房半獨立式住宅是英國最大放盤網站Zoopla最便宜的單位。現時業主以25,000英鎊（約260,000港元）放售，低於當地半獨立式住宅的價錢，與英國填土廳（Land Registry）公布的英國平均樓價245,443英鎊相比，更是便宜近十分之一。

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該單位位處米杜士堡一個名為Grangetown的小鎮，屋內有門廊、客廳、浴室、兩間睡房、休息室和廚房餐廳。不過由業主提供的圖片來看，單位似乎要大裝修，其中浴室水槽和馬桶上都繁有膠帶，上面寫著「請勿使用」。不過，撇除需要「大執」的問題，單位卻設有雙層玻璃、燃氣中央供暖系統，越野停車場以及寬敞的前後花園。

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而且，由於單位價格低於500,000英鎊的印花稅門檻，意味買入後無需付任何印花稅，不過由於單位是Leasehold，業主買入單位並沒有同時買入土地擁有權，故仍需向土地持有人交令地租。

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