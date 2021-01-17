陳茂波料本港失業率創近16年新高 農曆年後或出現結業潮

財政司司長陳茂波發表網誌指，第四波疫情仍然反覆，料2021年內經濟將回復正增長，但即將公布的失業率有機會衝破16年來的高位。

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陳茂波指，就疫情實施的一系列限制措施對民生產生重大壓力，尤其對許多企業造成影響。本港經濟於第三季內已見起色，料2021年全年有望回復正增長，但目前情況仍然嚴峻。

他續指，即將公布的失業率有機會超越16年以來的高位，反映本地勞工市場正處於加壓狀態。去年破產申請宗數近8700宗，按年增6.6%；強制清盤呈請亦有約450宗，按年增7.2%，而12月本港採購經理指數亦重回收縮區間，反映中小企營商氣氛趨向悲觀。

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他表示收到零售、餐飲業界反映，若不盡快控制疫情，農曆年過後或會出現結業裁員潮。他指政府提供的支援及紓困措施只是杯水車薪。

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