【歐洲政局】默克爾總理任期完結在即　執政基民盟選出新接班人

德國執政黨基督教民主聯盟舉行黨主席選舉，北萊茵威斯特法倫州州長拉雪特（Armin Laschet）在黨團會議的第二輪投票中，以521票對466票，擊敗保守派、有「基民盟的約翰遜」之稱的默茨（Friedrich Merz）。

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拉雪特與現任總理默克爾風格相似，被譽為是默克爾路線的接班人，而由於默克爾路線飽受質疑，故拉雪特在民調落後默茨，以及另一位著重人權及環境議題的候選人洛特根（Norbert Röttgen）。分析指，他能在今次黨團會議中勝選，主要是和邀請現任德國衛生部長史潘（Jens Spahn）有關。現時德國處理新冠疫情在歐洲國家中表現最好，令史潘民望大升。

基民盟現時是德國第一大政黨，德國今年稍後舉行國會選舉，默克爾表明不會競逐連任，拉雪特出任基民盟主席或有很大機會競逐總理之位。

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