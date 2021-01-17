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【拜登就職】應對國內四大危機　拜登就任即簽12項行政命令

股樓投資 12:18 2021/01/17

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美國候任總統拜登將於下周三（20日）就職，白宮幕僚長提名人選克萊恩（Ron Klain）周六（16日）表示，拜登將在就職當天簽署12項行政命令，將會取消多項特朗普政府政策，以應對新冠疫情、美國經濟、氣候變化及種族不公等危機。

【美總統交接】美候任總統拜登下周就任 據報特朗普將打破傳統 決定當天上午離開白宮

克雷恩表示，拜登簽署行政命令是為了兌現競選的承諾，應對美國正面對的四大危機，避免造成更多無可挽救的傷害，並恢復美國的世界地位。他表示，這些行政命令包括要求教育部延長暫停支付學生貸款還款及利息的限期、重新加入《巴黎協定》，並推翻穆斯林國家的旅遊或移民禁令，又會要求國會審議1萬9千億美元的經濟救援方案。

另外，拜登同日發表聲明，將提名曾在奧巴馬時代擔任政治事務的國務次卿Wendy Sherman為副國務卿，並提名Victoria Nuland為政治事務的國務次卿，澤雅Uzra Zeya為人民安全與民主人權事務的國務次卿，而中央情報局前情報員普Ned Price則擔任國務院發言人。

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