【陽光旅途@iM網欄】中世紀世遺小鎮 捷克克魯姆洛夫

捷克是東歐之中一個廣受遊客愛戴的國家。談到捷克，最多人知道的是布拉格。當然布拉格也非常不錯，但今期先介紹一下布拉格附近的一個小鎮。我的讀者都知道我對小鎮特別鍾愛，尤其是歐洲的小鎮。由於歐洲在二戰期間很多大城市都被破壞，相對小鎮所受的影響較少，而且更具特色！今期要介紹的也是一個世界文化遺產-捷克魯姆洛夫（Český Krumlov），有些人簡稱CK小鎮。

CK小鎮其實是一座古城，位於伏爾塔瓦河的上游，十三世紀時由於地理位置的關係，是重要的貿易路線必經之路，因而繁盛。城內大部分建築都是建於 14到17世紀之間，或為哥德式，或為文藝復興式的。現在還保存得很好，在城內走著，有很多中世紀的場景，非常閒適。現在老城區人口約一萬五千人，但由於是世遺古跡，每天從各國到來的遊客都使城內街道變得熱鬧！小鎮的老城區被伏爾塔瓦河環繞著，而城堡則建在對岸的山崗之上。伏爾塔瓦河正好把城堡區和老城區劃分開，而且這條河流還一直通往布拉格呢！

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我當然亦是自駕車來這個小鎮，由於我從奧地利開車過來，到達的時候已經大約中午了，我打算先到酒店放下行李，不過由於老城區內的路比較窄，而且很多地方不能開車進去，還是折騰了很久。因為我的酒店安排在市中心的廣場附近，該處又不能泊車，所以只好放下行李後，再按前台服務員的指引去遠一點的停車場。把所有事情安排去，可以開始遊覽，已經是下午三時了！酒店出來不遠，就是中心的斯沃諾斯基廣場，廣場中央聳立着一座黑死病紀念柱。廣場四面都是餐廳食肆及商店。沿路閒逛，發現了一間專賣古董的商店，有舊唱片、海報、舊的收銀機及啤酒筒等等，非常有趣。城中美景處處，讓人好像走進童話世界一樣。城中路都是用石頭鋪的，看著很美觀，但走的時間長卻是挺累人的。河邊有幾間餐廳，我選了一間可以看到山上城堡美景的，吃了一頓豐富的晚餐。

第二天早上吃過早餐就走到山上的城堡去！哥徳式的城堡是建於1250年，從老城區過河後往山丘上走，就有指示城堡的方向，其實路程不遠，大約20分鐘應該能到。但由於沿路風景漂亮，我們最終用了一個半小時才到達山頂城堡。從城堡可以眺望古城全貌，紅頂白牆，加上教堂的尖塔，構成一張絶美的油畫。而城堡本身的外牆又繪畫了很多裝飾，驟眼看還以為是真的雕像呢！參觀完城堡，就返回酒店取行李開車去布拉格了！布拉格的事情，就留待下期再和大家介紹了！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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