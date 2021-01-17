【網民熱話】00後新人一放工就唔應機 被批冇責任心惹熱議　網民：人工係咪計24小時先？

現今通訊科技發達，Whatsapp、Telegram、Signal等大行其道，打工仔下班後仍要覆機傾工事是平常事。近日有網民在討論區發帖，指要帶一班00後新人工作，大呻他們在Lunchtime及下班後經常不應機，批評他們沒有責任心，結果網友意見兩極化，惹來熱議。

該網民以「班00後新人一放工就搵唔到佢哋，到底仲有冇責任心？」為題發帖，表示自己年年都要帶新人，講解一下公司運作、工作流程等。近期在帶一班00後的新人，返工大約一個月，發現一個好大問題。

「次次食LUNCH同放工之後都搵唔到佢哋，Email又好，Whatsapp又好，佢哋都唔會即時應，點都係返到公司先會應。咁我搵得佢哋都都係緊要嘢，點可以唔應機？家下科技咁發達，覆下EMAIL同WHATSAPP都唔難，做嘢又方便，都唔明佢哋點諗。考慮緊同唔同HR講下呢個問題。」

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此帖一出，即惹來兩極化意見，贊成的網友表示：

00後又唔好養家糊口，冇生存壓力，自然任性

我公司幾個都係咁,講完都冇用。做左幾日之後又會打回原形

你覺得緊要,佢唔覺得緊要，咪唔覆你

不過，更多網友認為放工後就是私人時間，反質疑樓主工作效率有問題，未能在上班時間內安排好工作。

科技發達=要24小時工作，人工係咪計24小時先？

並非00后的問題，而是你公司文化的問題，LUNCH同收工後屬於私人時間，如果好重要事情，就打電話啦

收左工都仲應上司/同事係人情，唔處理工事係道理，與其埋怨收工唔覆，不如諗下點樣可以係office hour 安排好曬所有事情

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記者：李兆明