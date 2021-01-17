  • 16°C
香港時間 : 2021117日 (日) 02:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】00後新人一放工就唔應機 被批冇責任心惹熱議　網民：人工係咪計24小時先？

理財智慧 01:12 2021/01/17

分享：

現今通訊科技發達，Whatsapp、Telegram、Signal等大行其道，打工仔下班後仍要覆機傾工事是平常事。近日有網民在討論區發帖，指要帶一班00後新人工作，大呻他們在Lunchtime及下班後經常不應機，批評他們沒有責任心，結果網友意見兩極化，惹來熱議。 

該網民以「班00後新人一放工就搵唔到佢哋，到底仲有冇責任心？」為題發帖，表示自己年年都要帶新人，講解一下公司運作、工作流程等。近期在帶一班00後的新人，返工大約一個月，發現一個好大問題。

「次次食LUNCH同放工之後都搵唔到佢哋，Email又好，Whatsapp又好，佢哋都唔會即時應，點都係返到公司先會應。咁我搵得佢哋都都係緊要嘢，點可以唔應機？家下科技咁發達，覆下EMAIL同WHATSAPP都唔難，做嘢又方便，都唔明佢哋點諗。考慮緊同唔同HR講下呢個問題。」

【延伸閱讀】薪酬調查：政府最新統計 第三季港人平均薪金升2％　8大行業平均月薪係幾多？【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

此帖一出，即惹來兩極化意見，贊成的網友表示：

  • 00後又唔好養家糊口，冇生存壓力，自然任性
  • 我公司幾個都係咁,講完都冇用。做左幾日之後又會打回原形
  • 你覺得緊要,佢唔覺得緊要，咪唔覆你

不過，更多網友認為放工後就是私人時間，反質疑樓主工作效率有問題，未能在上班時間內安排好工作。

  • 科技發達=要24小時工作，人工係咪計24小時先？
  • 並非00后的問題，而是你公司文化的問題，LUNCH同收工後屬於私人時間，如果好重要事情，就打電話啦
  • 收左工都仲應上司/同事係人情，唔處理工事係道理，與其埋怨收工唔覆，不如諗下點樣可以係office hour 安排好曬所有事情

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

上一篇文章

【陽光旅途@iM網欄】中世紀世遺小鎮 捷克克魯姆洛夫

下一篇文章

【樓市現象】老牌屋苑太古城呎價逾2萬仍有價有市 業主放售千呎海景戶逾1年 終以2,338萬沽出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通
【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家
【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【財務自由】7年來孤注一擲買入Tesla股票　39歲亞馬遜工程師擁逾9,000萬元資產宣布退休
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房