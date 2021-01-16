【樓市現象】老牌屋苑太古城呎價逾2萬仍有價有市 業主放售千呎海景戶逾1年 終以2,338萬沽出

本周末樓市氣氛暢旺，準買家入市步伐加快，樓價逾千萬元的成交也不少。其中港島東老牌藍籌屋苑太古城，樓齡最年輕的期數，也逾34年，最年長的期數，樓齡更達44年，但戶戶樓價過千萬，最近更錄得樓價逾2,300萬元的單位成交。

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美聯物業高級分區營業經理吳肇基表示，太古城本月交投活躍，暫已錄約22宗買賣成交，該行剛促成一個1,015實呎優質海景戶，原業主割愛2,338萬元市價沽貨，2009年貨升值逾1倍。

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吳肇基指，該行剛促成太古城海棠閣一個高層B室單位，實用面積約為1,015平方呎，間隔為三房連套房，座擁遼闊海景，屬屋苑內的罕有優質放盤。原業主2019年12月以約2,500萬元放盤，近期減價至約2,440萬元，是次同區換樓用家極具誠意及翻睇單位，加上代理貼心跟進，故終於願意割愛放售單位。

原業主於2009年9月份以約1,100萬元購入上述物業，是次轉售帳面大幅獲利約1,238萬元，物業升值約113%。

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記者：陳詠妍